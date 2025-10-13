Lo que necesitas saber: El primer ministro de Pakistán, además de darle todos los halagos del mundo a Trump, aseguró que "Él es el candidato más maravilloso".

Y dale con lo mismo. Apenas se dio a conocer el ganador del premio Nobel de la Paz y como no lo obtuvo el presidente Donald Trump (por obvias razones), el primer ministro de Pakistán desde ahorita ya lo anda nominando para obtener el galardón en 2026.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: Getty Images

Primer ministro de Pakistán nomina a Trump al Nobel de la Paz 2026

La idea de que Donald Trump sea nombrado como ganador del Premio Nobel de la Paz continuará por lo menos de aquí hasta el siguiente año… y aunque todavía falta mucho tiempo, ya hasta fue nominado.

Resulta que durante la firma del acuerdo de paz en Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, además de darle todos los halagos del mundo… nominó al presidente Trump al Nobel de la Paz en 2026.

“Creo que usted es el hombre que este mundo más necesitaba en este momento. (…) Nuevamente quisiera nominar a este gran Presidente para el Premio Nobel de la Paz. Él es el candidato más maravilloso”, señaló.

No es la primera vez que Pakistán nomina al presidente de Estados Unidos…

Y sí, cómo lo leíste. Esta no es la primera vez (ni la última) que Pakistán nomina al actual presidente de Estados Unidos a recibir este premio…

Hace unos meses, cuando terminó la escalada de tensión entre Pakistán y la India, el gobierno de Pakistán nominó a Donald Trump para al Nobel de la Paz por su “papel” en la mediación del conflicto.

Aunque, como ya todos sabemos, no se lo mereció (ni lo merecerá). Este año solo le quedó guardarse su enojo y ver cómo se lo llevó la venezolana María Corina Machado.