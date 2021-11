Dos cosas parecen ser seguras en el Buen Fin: gente comprando de todo y errores en las etiquetas en tiendas y centros comerciales. Y es que una nueva historia de esta situación se presentó este Buen Fin 2021 allá en Jalisco, pues una pareja compró 18 cajas de tequila (con ayuda de la Profeco) precisamente por un error en el etiquetado.

Un error de etiquetado y una pareja que quería mucho tequila… otra historia del Buen Fin

Vamos a revisar cómo estuvo esta situación, Resulta que en una sucursal de la cadena La Playa, allá en Guadalajara, se ofreció el tequila Maestro Dobel Diamante con un 30% de descuento. Ante eso, una pareja decidió que quería comprar todas las botellas posibles de dicho elixir mexicano.

El problema fue que cuando pidieron toda botella existente en esa tienda, los empleados les dijeron que no eso no se podía porque la venta estaba limitada a tres cajas por cliente. Peeeeeero, dicha restricción no estaba debidamente indicada en ningún cartel, anuncio o etiqueta donde se señalaba la promoción.

Fue por lo anterior que la pareja decidió llamar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes llegaron de volada a la sucursal para revisar el caso. Llegaron “más rápido que la policía”, según el testimonio de la mujer que se vio afectada.

“Llegamos a esta sucursal de La Playa, Acueducto, en Guadalajara. Y llegamos queriendo preguntar por el Maestro Dobel Diamante. Cuando preguntamos por la existencia que tenían, dijimos que queríamos comprar todo lo que tenían (…) nos dijeron que sólo nos podían vender tres cajas… no nos dieron una explicación razonable”, expuso la mujer.

Profeco intervino y la venta de 18 cajas de tequila se concretó

La pareja declaró que con la ayuda de Profeco (quienes compartieron en video el caso), finalmente la tienda se vio obligada a venderles 18 cajas del mencionado tequila, es decir, un total de 216 botellas (cada caja trae 12).

Y por si a ti también te interesa comprar tal cantidad de tequila en este Buen Fin, la pareja compartió en cuánto les salió llevarse las 18 cajas de Maestro Dobel Diamante: nada menos que 107 mil 784 pesos.

📍#OperativoProfeco | En Guadalajara, conciliamos con proveedor para que respetara al consumidor el 30% de descuento y sin restricción en cantidad de artículos. Te reiteramos nuestros medios de contacto

☎️#TELCON 5568 8722 o 800 4688722

📱WhatsApp 55 8078 0488 / 55 8078 0485 pic.twitter.com/6EhnQgj2am — Profeco (@Profeco) November 13, 2021

¿Justicia? ¿Abuso? En fin… cosas que sólo pasan en el Buen Fin.