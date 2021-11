¿Qué está pasando en Cuba y por qué el gobierno no permitió la marcha del 15N?

Opositores al gobierno de Miguel Díaz-Canel convocaron a una protesta masiva este 15 de noviembre. La marcha se denominó 15N y se tenía toda la intención de llenar las calles como ocurrió a mediados de julio. Pero acá la diferencia fue que el régimen ya había advertido que no permitiría tales manifestaciones.

¿Por qué se convocó a la marcha del 15N en Cuba?

Hashtags como #SOSCuba, #CubaLibre o #PatriaYVida, se han vuelto muy usados en los últimos meses en la isla. Factores como la crisis económica, la crisis sanitaria y el autoritarismo que imperan en Cuba, provocaron que finalmente la población levantara la voz el pasado 11 de julio, un hecho histórico que traspasó sus fronteras.

Pero como hasta el momento no ha habido solución para la población de Cuba, y tanto aquel día como en las manifestaciones siguientes se presentaron detenciones contra opositores y activistas, las demandas han pasado a exigir el regreso de la democracia para elegir un nuevo gobierno con libertad.

Con todo eso como antecedente, se convocó a la marcha del 15N, la cual fue apoyada fuertemente en redes sociales y pintaba para ser otra jornada histórica de lucha para la isla. Pero como sucede en todo país que está bajo un régimen, las manifestaciones populares no son bien vistas por el gobierno y se advirtió que no se reconocería la legitimidad de la protesta.

La represión que impide las movilizaciones

Porque sí, en Cuba no se permiten las manifestaciones a menos que sean institucionales (es decir, impulsadas por el Estado). El gobierno advirtió mediante un comunicado que la marcha sería considerada ilícita, lo que significaba la salida a las calles de las fuerzas del orden para impedir su realización.

De hecho, en redes sociales se denunció que efectivamente la policía y el Ejército patrullaron diferentes zonas del país para impedir que la gente saliera a las calles a manifestarse. ¿Las razones? Las mismas que ha puesto sobre la mesa los últimos meses.

Cuando el ejército está en la calle para sostener un gobierno, es el principio del fin de las Tiranías #15NCuba pic.twitter.com/oK53x1uTXq — El Arquitecto (@jh1010estudio) November 15, 2021

Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta. #15NCuba — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 15, 2021

URGENTE: La dictadura cubana saca todas las fuerzas de seguridad a las calles, con el objetivo de intimidar a los ciudadanos. #15NCuba pic.twitter.com/XXczB8Iknh — Agustin Antonetti (@agusantonetti) November 15, 2021

“Ante esta situación, los reportes desde la isla sugieren que solo algunos opositores salieron a las calles y -según las denuncias- fueron rápidamente apresados”, relata la BBC en un reportaje sobre la marcha del 15N en Cuba.

¿Por qué el gobierno de Cuba no permite marchas como la de este 15N?

Desde julio pasado y hasta hoy en día, el discurso de Miguel Díaz-Canel y del gobierno de Cuba es el mismo. Aseguran que todo el movimiento detrás de las marchas en su contra como la que se planeaba para este 15N, son orquestadas desde Estados Unidos con fines claros: desestabilizar al país, impulsar una intervención militar extranjera y promover así un cambio de sistema político en Cuba.

#15NCuba #CubaEsUnaDictadura

-¿ Porq no sales a para la calle a pedir libertad para Cuba?

– Pues… pic.twitter.com/xNFREmshUC — Carpincho Memero (@Kingo_SA) November 15, 2021

“Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultaneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba ensayada en otros países”, señalaban en el comunicado en que el informaron que no estaba permitida la marcha de este 15 de noviembre.

Ligado a todo lo anterior, el régimen ha manifestado en más de una ocasión que sí realmente se quiere libertad en Cuba, Estados Unidos debe retirar el bloqueo económico, pues culpan a éste de las crisis financiera y sanitaria que provocaron el estallido de las protestas.

El régimen cuenta con apoyo internacional

El discurso anterior ha sido apoyado internacionalmente, empezando por Andrés Manuel López Obrador. El Presidente de México desató la polémica al invitar a Díaz-Canel para las fiestas patrias, contexto en el que se aventó un discurso para pedir el fin de bloqueo.

Además, justo en julio y al abordar la posibilidad de sustituir a la OEA, el mandatario mexicano también mencionó que Cuba era un ejemplo de resistencia ante el “sometimiento de Washington” a propósito del inicio de las protestas.

Se manifiestan en otros países a nombre de la gente que no puede hacerlo

Ante las dificultades para salir a las calles y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, la marcha del 15N se vivió con más intensidad en otros países. Gente de Argentina, España y México se manifestó frente a la embajada de Cuba en su país en solidaridad con la población de la isla.

El grito del pueblo cubano en el #15NCuba en Madrid: “No tenemos miedo” 🇨🇺🇪🇦 pic.twitter.com/nI1jUzXM7S — Nacho Bongiovanni (@N_Bongiovanni) November 15, 2021

Cuanto orgullo ver desde Ciudad de México a nuestros homólogos pidiendo #Libertad por nuestro pueblo de Cuba. Cada día somos más cubanos libres por el mundo listos para llevar la Libertad a nuestro pueblo.

#15NCuba

🤍🇨🇺🇲🇽🇺🇾 pic.twitter.com/U3bqqeBPBP — Cubanos Libres en Uruguay (@cubanoslibresuy) November 16, 2021