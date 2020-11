¡Ya casi! Reino Unido también aprobaría vacuna de Moderna tras nuevo acuerdo de suministro

Mientras los mexicanos andábamos descansando por el puente de la Revolución Mexicana, el pasado 16 de noviembre, en Estados Unidos surgió una noticia muuuuy importante en lo referente al posible final de la pandemia. Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 94.5% y varios países levantaron la mano rápidamente para negociar por ella.

Reino Unido fue de los más interesados y rápidamente alcanzó un acuerdo para recibir cinco millones de dosis de la mRNA-1273, la vacuna de Moderna contra el coronavirus. Pero qué crees, ese acuerdo ya fue modificado y ahora serían 7 millones de vacunas las que se reciban en aquellos lares.

De acuerdo con un comunicado emitido este domingo por Moderna, la compañía y las autoridades de Reino Unido alcanzaron una modificación a su acuerdo para que se reciban 2 millones de dosis adicionales a las previamente pactadas.

We just announced an amendment to the current supply agreement with the United Kingdom government for an additional 2 million doses of mRNA-1273, our #mRNA vaccine candidate against COVID-19. Read more: https://t.co/w86xN4ckeN pic.twitter.com/rWIVMbSBHN

— Moderna (@moderna_tx) November 29, 2020