¡Good news! EU podría empezar vacunación contra COVID-19 el 11 o 12 de diciembre

Uffffffff el notición que acaba de dar Estados Unidos al mundo. No, no se trata de algo relacionado con Donald Trump (aunque para él, todo se trata de él), nos referimos al inicio de la vacunación contra COVID-19, la cual podría empezar formalmente en la segunda semana de diciembre (aunque Paty Navidad no esté de acuerdo).

Y es que desde que el coronavirus llegó y empezamos a sentir su impacto con la cuarentena y demás, la pregunta que todos nos hemos hecho es muy clara: ¿hasta cuándo? Pero como nomás ninguna autoridad podía dar fechas, la intriga no hacía más que aumentar. Bueno, diciembre podría ser el mes tan esperado por todos, el mes en que inicie formalmente la vacunación contra COVID-19, al menos en el gabacho.

Moncef Slaoui, asesor en jefe de ‘Operation Warp Speed’, el programa creado por Estados Unidos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus lo más de volada que fuera posible, dijo este domingo a CNN que la primera persona estadounidense en vacunarse formalmente contra COVID-19 podría hacerlo el próximo 11 o 12 de diciembre.

Vacunación contra COVID-19 comenzaría 24 horas después de que la FDA apruebe vacuna de Pfizer

Sucede que días antes, del 8 al 10 para ser precisos, tendrá lugar una trascendental reunión entre los principales asesores de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para discutir si aprueban o no la vacunación contra COVID-19 con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech, laboratorios que pidieron la autorización de emergencia de su producto el pasado viernes.

“Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación“, señaló Slaoui, por lo que dependiendo de en qué momento se dé la autorización (en caso de darse) y el traslado de las vacunas, éstas podrían empezar a aplicarse el 11 o 12 de diciembre, como dijimos antes.

Pfizer “presumió” esta semana que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 95%, un poquitito más que la de Moderna, que dicen es del 94.5%. El tema acá es que Moderna no ha pedido la autorización para empezar a inyectar a la gente, por lo que la vacunación en Estados Unidos se haría con la de Pfizer.

Regreso a la normalidad en EU comenzaría en mayo

De acuerdo con Slaoui, si la vacunación contra COVID-19 comienza en los días antes señalados, un 70% de los estadounidenses podría estar inmunizado para mediados de mayo, por lo que sería hasta ese entonces cuando se pueda hablar de un “regreso a la normalidad” en el país que próximamente será gobernado por Joe Biden.

Este fin de semana también anduvo fuerte el chisme de que varios países de Europa, principalmente Italia y España, ya están planeando empezar su vacunación masiva contra COVID-19 en enero. Ahora sólo nos queda cruzar los dedos (y seguir cuidándonos) para que todo salga bien, y esta temporada navideña sea el principio del fin para el coronavirus.