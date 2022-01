“Nosotros no estamos armados”: Asesinan en Zitácuaro a Roberto Toledo, periodista colaborador de Monitor Michoacán

Otro caso más de violencia en contra de la prensa. Este lunes 31 de enero, por medio de sus redes sociales, el medio Monitor Michoacán, confirmó el asesinato de uno de sus colaboradores, el periodista Roberto Toledo de aproximadamente 51 años.

El director del medio, Armando Linares, explicó que desde hace meses vienen denunciando amenazas de muerte en contra de los periodistas que trabajan ahí, amenazas que se cumplieron este lunes.

Asesinan a periodista en Zitácuaro

El director del medio explica que la muerte de uno de sus compañeros es consecuencia de la corrupción del gobierno que no los escuchó cuando denunciaron las amenazas de muerte y el acoso que venían experimentando de meses atrás.

“No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho, solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así, las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa, se me quebró un poco la voz. Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a manos de estas personas que llegaron y le dispararon de manera cobarde…“, explica Linares con lágrimas en los ojos.

El periodista explica que ellos no están armados y que la única defensa es una pluma y una libreta. El medio condena y lamenta el hecho, además de que, según explican, tienen nombres y saben de dónde viene todo esto.

“Hoy lo cumplieron… vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos aunque la vida nos vaya en ello. Lamento este hecho, lamento que las cosas sean así y que se trate de coartar la libertad de expresión. Hoy Monitor Michoacán está de luto, no se que vaya a pasar, pero sí les digo que no vamos a quitar el dedo del renglón. Malditos aquellos que hoy atentaron contra la vida de una persona inocente“.

Este asesinato sucede a unos cuantos días del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, de Margarito Martínez y de muchísimos más por los que cientos de periodistas salieron a las calles para exigir justicia.