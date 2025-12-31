Lo que necesitas saber: El gas cloro, una vez que es liberado en el aire, tarda hasta una hora en disiparse.

Esos ladrones que se roban lo que ni saben pa’ qué sirve podrían recibir pronto un poco de karma… pero, de paso, afectar a la ciudadanía que “ni vela tiene en el entierro”. Afortunadamente, esta historia de fin de año no terminó en tragedia, pues las autoridades localizaron un cilindro de gas cloro altamente tóxico.

Localizan y aseguran cilindro de gas cloro

Horas después de que las alertas se encendiera por este peculiar robo de año nuevo, las autoridades informaron que el cilindro de gas cloro ya había sido localizado y asegurado.

“Gracias a un trabajo coordinado entre instancias municipales, estatales y federales, se logró ubicar y asegurar un cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la zona de la colonia Dr. Miguel Silva González“, compartieron.

Robado en Michoacán, pero con alerta para varios estados

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el cilindro de gas en cuestión fue robado en el municipio de Morelia, Michoacán. Fue “retirado” del pozo El Retiro y era (es) propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).

Y bueno, aunque el tanquecito de gas fue robado en tierras michoacanas, la alerta de la SSPC fue para autoridades de los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero… ahí nomás les dieron el pitazo para que se aplicaran las medidas de prevención debidas.

“Las características del cilindro son las siguientes: capacidad de 68 kilogramos, color gris aluminio, utilizado en el proceso de potabilización del agua, con número de serie 7107830Y, y con un nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total”, señala la SSPC.

¿Qué es el gas cloro?

De acuerdo con las autoridades, el gas cloro que contiene el cilindro que había sido robado se considera como de “alto nivel de toxicidad”… tan alto que puede ser fatal en caso de inhalarse o ser absorbido por vía cutánea (o sea, por la piel).

Echándonos un clavado en Google, tenemos que el gas cloro se usa para desinfectar agua potable y piscinas. También es utilizado en la fabricación de plásticos como el PVC, así como en blanqueadores, tintes, medicamentos… y como un muuuuuuy potente oxidante en la industria. Una vez que se deja libre en el aire, tarda hasta una hora en disiparse.

Es un gas de olor bastante fuerte, por lo que es de fácil detección. Y, bueno, su tratamiento requiere equipo de protección, ya que el contacto directo produce quemaduras en garganta, ojos y sistema respiratorio. Mortal si se es expuesto en altas concentraciones: produce broncoespasmos y lesiones en los pulmones.