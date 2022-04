Samuel García pide sólo bañarse una vez al día, por crisis de agua en Nuevo León

No está pidiendo que puro baño vaquero, pero sí que que no se hagan los muy limpios: Ya que el agua anda escasa en la entidad, como preocupantemente se sabe, para Samuel García lo mejor es dejar para mejores tiempos el feo hábito ése de bañarse dos veces.

Aunque “la calor” en Nuevo León hace que nomás acaba de bañarse uno, sale tantito al sol y ya se está todo pegajoso, el buen Samuel pide a los regios que tiren paro. Nada de bañarse más de una vez al día y, en el caso de ser pudiente y tener alberquita en casa, mejor no llenarlas.

“Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados, [pero] ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas”, advirtió Sammy.

Desde hace meses, el gobierno de Nuevo León preveía la crisis del agua que ahora se vive en la entidad. Por ello, comenzó a ver cómo medio librarla, ya sea con disminución en el suministro, como de arreglos con los grandes consumidores.

Sin embargo, como que Samuel García ve que no está dando resultado… y todo, según, por el alto consumo. “Toda esta recuperación no va a servir de nada, ni el esfuerzo, ni la inversión, si no cuidamos el consumo. Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos”, pidió el gober neoleonés.

Además de cortarle el agua a la población (pero nomás por un ratito), otra de las soluciones que ha encontrado Samuel García para la crisis del agua en Nuevo León es viajar a la CDMX para entrevistarse con las autoridades federales y que éstas le ayuden a sacar agua de las piedras… o solicitudes a industriales para obtener permisos de extracción de líquido de pozos. Pero, en lo que está más esperanzado Samuelito García es en que vengan las lluvias.

“Estamos realmente esperanzados en que llegue la lluvia y, se los digo, es la única solución que tenemos de corto plazo”, admitió el gobernador. De hecho, informó que ya se está en trabajos para que aviones descarguen yoduro de plata sobre las pocas nubes que hay en la entidad… a ver si con eso cae tantita lluvia sobre las presas, las cuales están en niveles de desabasto históricos.