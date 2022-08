Ahorita Tláloc ha de estar que no lo calienta ni el sol, pues hace unas horas el siempre elocuente, distinguido y para nada polémico gobernador de Nuevo León, Samuel García, se aventó unas declaraciones donde casi casi dijo que mejor AMLO hace su chamba que él.

No es broma, se los juramos por esta (hace una cruz con los dedos y la besa). Y es que el también esposo de la influencer Mariana Rodríguez (la que usa tenis fosfo fosfo y adopta a niños durante fines de semana) dijo que en Nuevo León llovió gracias a la visita del presidente.

Foto: Samuel García vía FB

En Nuevo León ya comenzó a llover después de mucho tiempo

Como les contamos anteriormente, en los últimos meses la tierra de la carnita asada ha batallado con el tema del agua. Algo que ha llevado a los regiomontanos a pelearse con garrafones e incluso instalar cámaras de seguridad en sus tinacos para que no les chapulineen el agua.

La situación comenzó a verse un poco mejor en los últimos días, pues en Nuevo León ya comenzó a llover y se espera que el clima siga así en los próximos días. Algo que si bien no es tan bueno (considerando que el agua de lluvia no es potable), ayuda a que la situación no empeore.

El gobernador dice que es gracias a AMLO

Y en ese punto muchos podrían pensar que finalmente Tláloc tiró paro y se apiadó de la gente en Nuevo León, pero parece que en realidad el día fue salvado por AMLO. O eso es lo que cree Samuel García, quien dijo que AMLO lleva lluvia a donde quiera que va.

Se los juramos que no es broma. Este domingo López Obrador se reunió con Samuel García para presentar el Plan de Apoyo: Agua para Nuevo León, el cual tiene como objetivo ayudar a la población regia a lidiar con la escasez del líquido vital.

Foto vía: YouTube

A ver si Tláloc no se lo toma personal

La cosa es que al recibir a AMLO, el gobernador de Nuevo León le agradeció su visita: “Muy contentos de recibirlo además con lluvia, está lloviendo en Santiago, Montemorelos, Linares y en la tarde viene una depresión, entonces venga más seguido porque usted trae lluvias a nuestra tierra”, dijo.

Durante la visita, Samuel García y AMLO firmaron el proyecto en el que el gobierno federal y el de Nuevo León harán equipo para atender la sequía de dicho estado. Algo que esperamos puedan hacer en los próximos meses.