Regreso del sarampión en México: 1.5 millones de niños sin vacuna antes del COVID

En medio de la noticia de que México está en riesgo de perder el certificado internacional como país libre de sarampión, una investigación de Animal Político reveló que entre los factores que han jugado en la reaparición de los brotes fue la disminución de la cobertura y aplicación de vacunas antes de la pandemia de COVID.

Si bien el secretario de Salud David Kershenobich declaró que la baja en la disminución en la aplicación de vacunas tiene relación con la pandemia de COVID, la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, reveló (con información oficial) que la caída empezó poco antes.

El regreso del sarampión en México

En México, la vacuna triple viral o SRP es famosa porque protege a niños y niñas contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (o sea, las paperas).

Y desde hace unos buenos años la sociedad mexicana se ha acostumbrado a las campañas de vacunación de la vacuna triple viral.

Sin embargo, el escenario ha cambiado desde los últimos 5 años con noticias acerca de pequeños brotes en distintas ciudades hasta llegar a los 7 mil 624 casos de sarampión que actualmente se registran en México.

La verdad es que no sólo sucede en tierras mexas. La ola del sarampión se ha ido propagando por todo el mundo a tal grado que España o Canadá han perdido el reconocimiento como países libres de sarampión.

(A finales de 2025, le pasó lo mismo a la región de las Américas al perder este certificado por decisión de la Organización Panamericana de la Salud).

Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó a Gaceta UNAM que son varias las causas del retorno del sarampión.

Entre ellas, el movimiento de personas antivacunas, la pandemia de COVID y, por ende, la caída de las campañas de vacunación en todo el mundo.

Vacunas de poquito a poco

La cosa es que los planes políticos también incidieron, al menos, en el caso de México.

De acuerdo con Animal Político, la vacunación contra el sarampión disminuyó en 2019, durante el primer año de gobierno de AMLO. ¿La razón?

El discurso de austeridad que se hizo tangible en los esfuerzos para ahorrar en la compra de medicamentos, por lo que se retrasaron los procesos de adquisición.

Por ejemplo, antes de 2019, las autoridades realizaban los contratos de compras en el primer trimestre de cada año.

Sin embargo, entre enero y junio de 2019 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), encargado de la gestión de medicinas, insumos y vacunas, consiguió sólo 439 mil dosis de la triple viral, lo que representó el 10% del total que se necesitaba para todo el año.

Y fue hasta septiembre de 2019 que se concretó la compra de más de 3 millones de vacunas.

1.5 millones de niños sin vacuna antes del COVID

En 2019, 1 millón 500 mil niñas y niños de 1 y 6 años de edad no fueron vacunados contra el sarampión.

O de un total de 4.3 millones de niñas y niños, la Secretaría de Salud vacunó a 2 millones 821 mil —dato confirmado por CENSIA o el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

El retraso en las campañas de vacunación no se quedó sólo en la compra, también en la distribución de las vacunas.

Ahora bien, comparado con otros años, en 2018, por ejemplo, la cobertura de la primera dosis para menores de 1 año fue de 97% y la segunda para niños de 6 fue de 99%.

La inmunización estaba dentro del rango. Peeeero, en 2019 el cambio fue considerable, con la disminución de la vacunación en 73%.

En 2016, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró libre de sarampión a la región de las Américas, la primera de 5 regiones en el mundo.

La verdad es que se trató de un logro importante. Y en el caso especial de México, la última epidemia de sarampión se registró entre 1989 y 1990 con más de 89 mil casos.

