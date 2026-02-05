Lo que necesitas saber: Los síntomas del sarampión van desde fiebre, ojos irritados, congestión nasal, manchitas dentro de la boca y erupción en la piel.

Sabemos que ante los casos de sarampión en México aún hay preguntas acerca de quiénes deben vacunarse, qué vacuna aplica o qué hacer en caso de un brote.

Sobre todo porque el regreso del sarampión es un hecho, luego de que México inició 2026 con al menos 6 mil casos y la noticia de que está en riesgo de perder la certificación —de la OMS— como país libre de esta enfermedad.

Foto: Secretaría de Salud.

Sarampión en México

Antes de irnos con toda la información, vale la pena recordar que el sarampión es una enfermedad viral —muy contagiosa— que se transmite fácil mediante gotas de saliva. Por ejemplo, al toser o los estornudos.

Foto: Secretaría de Salud.

Síntomas

Van desde fiebre, ojos irritados, congestión nasal y manchitas dentro de la boca, así como erupción en la piel que inicia en la cara y luego se extiende en todo el cuerpo.

La verdad es que se trata de una enfermedad a la que debemos ponerle atención, ya que puede causar complicaciones de no atenderse a tiempo, especialmente en niñas, niños y personas con bajas defensas.

Foto: @SaludEdomex

Entonces, la vacuna es clave para prevenir de manera eficiente el impacto o los efectos del sarampión. Aquí las vacunas que deben aplicarse:

Triple Viral (SRP), que se aplica a niños y niñas como parte del esquema básico de vacunación y que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Doble viral (SR), aplicada entre adolescentes y adultos. Está recomendada para quienes no recibieron la vacuna o no están seguros de haberla recibido.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años. Una primera dosis de la SPR a los 12 meses y una segunda dosis a los 6 años.

El IMSS indica que en caso de estar ante la importación de un brote de sarampión, la recomendación es aplicar la vacuna antes del año de edad. O sea, lactantes de 6 a 11 meses.

En este caso, el IMSS también recomienda aplicar una segunda dosis cuando los niños y las niñas cumplan entre 5 y 6 años.

Personas de 10 a 49 años que no tengan su esquema completo de vacunación.

Personal de salud (una dosis como refuerzo).

Casos en los que no se recomienda aplicar la vacuna

Reacción hipersensible grave a una dosis anterior de la vacuna triple.

Antecedentes de reacción anafiláctica (alérgica) a la neomicina.

Niños enfermos con fiebre alta.

Mujeres embarazadas o que tienen planeado un embarazo en los siguientes 3 meses después de la aplicación de la vacuna.

3 recomendaciones extra

Además de la vacuna, las instituciones de salud pública de México recomiendan:

Lavar las manos de manera frecuente.

Al momento de toser o estornudar, hay que tapar la boca con el antebrazo.

Usar cubrebocas al estar enfermo.

¿Qué hacer en caso de un brote?

Una de las preguntas recurrentes es qué hacer en caso de un brote de sarampión en una escuela o chance hasta una oficina.

En estos casos, si una persona presenta síntomas respiratorios, fiebre o sarpullido —o algún integrante de la familia tiene estas molestias— lo ideal es que avise de esta situación en la escuela para poder ausentarse y acudir, de inmediato, con el médico.

La recomendación también es evitar la asistencia de niños y niñas con historial clínico de EFE o fibroelastosis endocárdica, una enfermedad cardíaca rara y grave que afecta principalmente a lactantes y menores de edad.

Y, va de nuevo, las personas deben revisar si tienen su esquema de vacunación completo.

En caso de que no estén seguras, lo mejor es acudir al médico o a los centros de vacunación, ya que la vacuna es la mejor manera de cortar con la cadena de contagios y evitar complicaciones.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

En los centros de salud pública, aunque para tener una mejor idea de a dónde lanzarse, el gobierno mexa habilitó la línea 079, en el que proporcionan información para ubicar el centro de salud más cercano.

Y en CDMX

Por su parte, la Secretaría de Salud de CDMX está iniciando una jornada de vacunación en distintas estaciones del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y también por los lares del Estado de México en el Mexibús y Mexicable. Acá les dejamos dónde pueden encontrar las vacunas contra el sarampión:

Metro

Lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde

Observatorio.

Barranca del Muerto.

Agrícola Oriental.

Santa Anita.

Coyuya.

Oceanía.

Pantitlán.

Merced.

San Lázaro.

Candelaria.

Lunes a viernes en horario de 9 am a 2 pm

Olivos.

Nopalera.

Tláhuac.

Camarones.

Aquiles Serdán.

Panteones.

Ferrería.

Indios Verdes (del 3 al 6 de febrero).

Deportivo 18 de Marzo.

Martín Carrera.

Potrero.

Lindavista.

Tasqueña.

Copilco.

Cuatro Caminos (del 3 al 13 y del 16 al 20 de febrero).

Tacubaya (del 16 al 20 de febrero).

Colegio Militar (del 16 al 20 de febrero).

Lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde

Garibaldi, Morelos y Lagunilla.

Del 3 al 13 de febrero: lunes a viernes en horario 9 a 1 de la tarde

Constitución de 1917, Calle 11, Lomas de la Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacan, Mexicaltzingo, UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Atlalilco, Periférico Oriente, Tezonco, Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta.

En caso del Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús, los puestos se instalarán en las terminales de cada una de las líneas de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en:

Línea 1 del Cablebús de Indios Verdes a Cuatepec.

Línea 2 del Mexicable

Línea 4 del Mexicable.

Acá les dejamos la nota con todos los detalles y las estaciones en las líneas del Metrobús.

Todo esto sucede en contexto de su propagación a causa de la disminución de la vacunación, resultado de la combinación de situaciones nada chidas como la desinformación, la falta de acceso a la vacuna, el rechazo a las vacunas o la importación de casos de sarampión.