Sedena captura a madre, novia y hermana de ‘El Marro’; éste acusa al gobierno de proteger al CJNG

La últimas horas en la ciudad de Celaya, Guanajuato, han sido más que violentas: incendios en negocios, quema de vehículos y bloqueos en carreteras son sólo algunas de las cosas que se dieron como resultado de la captura de la mamá, la hermana y la novia de José Antonio Yepez alías ‘El Marro’, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer que en un operativo en conjunto con la Comandancia de la Región, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, logró capturar a varios miembros del Cartel de Santa Rosa de Lima, el cual desde hace ya un tiempo se disputa el territorio con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Celaya y otros municipios de Guanajuato padecen esta tarde una oleada de ataques a negocios y bloqueos carreteros. pic.twitter.com/Wdy0F1HfZe — Proceso (@proceso) June 21, 2020

De acuerdo con la dependencia la captura la madre, hermana y novia del líder de dicha organización criminal se dio luego de que se cumpliera una orden de cateo en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, en Celaya, mismo en donde las autoridades encontraron un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos.

“Entre los detenidos se encuentran María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial; hecho que originó diversos ataques a las vías de comunicación, por lo que de manera inmediata las autoridades acudieron a los puntos afectados con la finalidad de liberar el tránsito y garantizar la seguridad de la población”, informó la SEDENA en el escrito, detallando que los implicados fueron puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El Marro amenazó al gobierno y al CJNG

A través de varios videos que han sido difundidos durante las primeras horas del domingo 21 de junio, ‘El Marro’ agradeció a las personas que salieron a quemar vehículos y a cerrar vialidades para exigir la liberación de su madre, su hermana y su novia, quienes al parecer están siendo torturadas por las autoridades para que el hombre se aparezca.

“El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, acérrimo rival del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aparece en un video pidiendo apoyo a su base. Lo hace al borde del llanto, justo cuando trasciende que fuerzas federales AHORA SÍ lo tienen cercado, ¿será? pic.twitter.com/TEfA7yfmYb — Oscar Balmen (@oscarbalmen) June 21, 2020

Además, el líder del grupo criminal también amenaza con agravar la violencia en Guanajuato si no liberan a sus familiares, y acusa al gobierno de encubrir al cartel delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes alías ‘El Mencho: “El Gobierno solo apoya al CJNG, aunque me cueste trabajarle a algunos señores de Sinaloa, a ustedes no los voy a dejar entrar, gobierno pasado de v****, vende países”, menciona ‘El Marro’.