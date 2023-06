Antes de darle vuelta a la página para arrancar con las vacaciones de verano de miles de niños y niñas en México; papás y mamás, ¿ya saben cuándo será el último día de clases del ciclo 2022-2023, según la SEP?

Seguro ya vieron las fechas, los puentes y otros días más importantes del calendario del ciclo escolar 2023-2024 —y si no, por acá pueden consultarlo—, pero para que nadie los agarre en curva, les dejamos las fechas del último día de clases y de cursos en las escuelas de educación básica.

Foto: Mireya Novo-Cuartoscuro.

Cuándo será el último día de clases, según la SEP

En marzo de este 2023, la SEP hizo unos ajustes al calendario del ciclo escolar 2022-2023 —aquí una nota en caso de que no lo recuerden— y según su información tenemos que el fin de clases será el miércoles 19 de julio.

Todo esto después de una jornada de 4 días de entrega de boletas —viernes 14, lunes 17, martes 18 y el mismo miércoles 19 de julio.

Foto: SEP

El fin de curso, según la SEP

Ok, ok. Y, ¿eso es todo? Pues… no, no tanto. Los/las profes todavía tendrían pendiente un Taller Intensivo de Formación Continúa para docentes.

Los días para tomarlo son el 20, 21 24 y 25 de julio. Y luego, ahora sí esto del ciclo escolar 2022-2023 se terminará el miércoles 26 para dar paso a las vacaciones, de manera formal.

Foto: Mireya Novo-Cuartoscuro.

Otra fecha interesante que queda es la del viernes 30 de junio, marcada como la reunión del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continúa para Docentes, usualmente conocida porque esos viernes suelen ser libres para los/las estudiantes.

Entonces ahí las fechas de cuándo será el último día de clases y cuándo termina el ciclo escolar 2022-2023.