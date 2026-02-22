Lo que necesitas saber: El incidente como los antecedentes del joven y el posible motivo están siendo investigados por el FBI.

Mañana movida en Estados Unidos. El Servicio Secreto informó que un joven de 20 años fue abatido tras ingresar presuntamente armado a la residencia de Donald Trump, Mar-a-Lago.

Servicio Secreto de Estados Unidos // Facebook:United States Secret Service.

Servicio Secreto dispara a joven que intentaba entrar a residencia de Trump

Mediante un comunicado, el Servicio Secreto de Estados Unidos reveló que esta madrugada abatieron a un hombre de 20 años que ingresó presuntamente armado a una residencia del mandatario en Florida

El joven recibió disparos de los agentes al entrar a la propiedad Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. De momento no se ha revelado su identidad.

De acuerdo con la agencia de seguridad, durante el incidente “no había ningún protegido del Servicio Secreto presente en el lugar”.

¿Se trató de un atentado contra Trump?

De momento el Servicio Secreto solo informó que tanto el incidente como los antecedentes del joven y el posible motivo están siendo investigados por el FBI.

Curiosamente, este intento de ingresar a la residencia de Trump ocurre tan solo unos días después de que Ryan Routh (el que intentó darle “cran” a Trump en 2024) fuera condenado a cadena perpetua.