Lo que necesitas saber: Al final, el equipo de Claudia Sheinbaum corrigió y envió una fe de erratas para cambiar esta importante omisión.

Si no son tan clavados en esto de la política, les contamos que sigue el debate sobre el Plan B de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y una de las cosas que causaron ruido fue que en esta nueva iniciativa eliminaron la paridad de género.

Cosa que fue cuestionada por varios personajes políticos hasta que la Consejería Jurídica de la Presidencia envió —ya por la noche del 17 de marzo— una fe de erratas para enmendar esta importante omisión.

Foto: @Juan_OrtizMX

Plan B de Sheinbaum: Presidencia corrige e incluye paridad de género

La cosa estuvo así: en el Plan B de Sheinbaum se propuso una serie de cambios al artículo 15 para poner un límite al número de regidores en los municipios.

La idea es que haya entre 7 y 15 regidores máximo. Sin embargo, en el cambio, el plan B eliminó una parte dedicada a la paridad de género.

Foto: Presidencia.

¿Qué decía? “La integración será de una sindicatura y de siete hasta quince regudurías”, cepillando la indicación “de conformidad con el principio de paridad”.

La mayor parte del día 17 de marzo se armó la discusión sobre esta omisión hasta que el gobierno de Sheinbaum envió un oficio al Senado para incluir el principio de paridad de género en municipios.

Foto: @kenialopezr

Habrá que esperar cómo se desarrolla la discusión del Plan B de Claudia Sheinbaum sobre la Reforma Electoral que ya está en el Congreso.