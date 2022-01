¿Palazuelos? No, subastarán el diamante negro más grande del planeta

¿Quien fuera amigo de Luis Miguel? No amigas y amigos, no nos referimos al actorazo Roberto Palazuelos, a quien lo conocen así; nos referimos a un real diamante negro de hasta 555.55 quilates que subastarán en la casa Sotheby’s de Dubai.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la casa Sotheby’s anunció con bombos y platillos que subastarán un diamante negro de 555.55 quilates, el más grande de todo nuestro planeta. Sí, la piedra también conocida como “Enigma” (¡ájala, baraja!), se convertirá en febrero en el más grande en venderse y que la empresa cree que podría valer de cuatro a seis millones de dólares, o de ocho a 12 millones de pesitos, más o menos.

“El Enigma es una pieza única. Es muy difícil compararlo con otros diamantes, o incluso con otros diamantes negros que han llegado al mercado en el pasado”, dijo a la agencia de noticias EFE la especialista en joyas de Sotheby’s, Nikita Binani.

Y es que explicó que es el mayor diamante negro en entrar a una subasta, con hasta 55 caras y un tamaño de 54 por 44 y por 32 milímetros. De hecho, nada más para que vayan calándolo, se incluyó en el Libro Guinness de los Récords de 2006.

Aunque los orígenes del diamante negro son todavía un misterio porque su dueño actual no ha querido mostrarse al público ni decir nada sobre éste, expertos creen que podría tener su nacimiento en el espacio… ¿Por qué?

De acuerdo con la casa de subastas, este tipo de piedras se encuentran principalmente en Brasil y en la República Centroafricana, y se formaron hace unos dos mil o tres mil millones de años, con el impacto de alguna clase de asteroide sobre la Tierra.

‘The Enigma’ – a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby’s Dubai https://t.co/1nyUAsTe8j #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c

— Sotheby’s (@Sothebys) January 17, 2022