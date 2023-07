Un mesero golpeado, abusos y denuncias: Cierran la taquería Orinoco en Nuevo León

Lo que necesitas saber: Pese a que el video es de 2022, las autoridades de Nuevo León suspendieron la taquería Orinoco por irregularidades.

Seguro vieron este video en las redes o los notis del lunes 10 de julio —día en que se viralizó por todos lados: un hombre golpeando, incluso frente de una patrulla de la policía regia, a un mesero de la taquería Orinoco en Nuevo León.

Si bien en un inicio a la denuncia de este caso le faltaban algunos detalles por exponer, al final la Secretaría del Trabajo de Nuevo León dio a conocer que suspendió a la taquería Orinoco, después de lanzarse a echarle un buen ojo.

Foto: @TerrorRestMX

Y de encontrar varias irregularidades, así como abusos a la seguridad social del personal de la taquería.

Suspenden a la taquería Orinoco en Nuevo León

Antes de irnos con las acciones de la Secretaría del Trabajo, les contamos en corto qué pasó con este caso porque el video de la denuncia es del 29 de septiembre de 2022.

Y pues sí, pasó hace casi un año pero no por eso la agresión en la taquería Orinoco quedó en el olvido.

Foto: @taqueriaorinoco

En redes, la cuenta Terror Restaurantes Mx publicó el video que muestra cómo un sujeto golpea a un mesero, incluso frente a una patrulla de la policía, sin que nadie interviniera y defendiera al muchacho.

Pasaron las horas en las redes. Teorías de quién era el agresor y qué había sucedido en la taquería Orinoco aquella noche, hasta que la Secretaría del Trabajo regia publicó los detalles.

Foto: @SecTrabajoNL

Una vez que supo de la denuncia —que llegó hasta el gober de Nuevo León Samuel García— el personal del gobierno regio se lanzó a la taquería para verificar qué onda con el personal y su funcionamiento.

¿Qué encontró la Secretaría del Trabajo de Nuevo León en la taquería?

A trabajadores que no contaban con seguridad social —como lo dice la Ley Federal del Trabajo— ni con las medidas de seguridad necesarias para operar.

No contaban con planes de contingencia, señalización, lámparas de emergencias o extintores.

Por esta razón la Secretaría del Trabajo de Nuevo León decidió cerrar temporalmente o suspender a la taquería.

Y, ¿qué hay de la agresión contra el mesero? Lo que sabemos es que el dueño de un establecimiento cercano a la taquería es el acusado de agredir al joven.

Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles, pero eso sí, trascendió que el policía —de San Pedro Garza García— que iba pasando en su patrulla y no bajó a ver que pasaba fue dado de baja, precisamente por no intervenir.

Por cualquier cosa, la Secretaría del Trabajo de Nuevo León dejó estos números si algún regio o alguna regia quiere denunciar el abuso a sus derechos laborales: 8120332602 y al 8120332606.

