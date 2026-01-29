Lo que necesitas saber: Cada medio de transporte representa beneficios respecto a otros, dependiendo de las circunstancias.

A propósito del ranking 2025 de Tom Tom de las ciudades más congestionadas del mundo, donde CDMX ocupa el primerísimo lugar, por acá nos preguntamos: ¿Qué es mejor, el carro o el transporte público?

Y la verdad es que la respuesta no es tan sencilla, pues cada medio de transporte tiene sus beneficios, así como sus cosas gachas o no tan chidas.

Tráfico en Springfield. Foto: FOX.

Además de que cada medio de transporte representa beneficios respecto a otros, dependiendo de las circunstancias, como en 2023 nos explicó el consultor de Movilidad, Rodrigo Díaz.

Carro vs. transporte público, ¿qué es mejor?

En la Zona Metropolitana del Valle de México, al día, entre semana, hay 34.56 millones de viajes.

De esos, 11.15 millones son a pie —sí, caminando exclusivamente. Mientras, en CDMX son poco más de 17 millones de viajes, de acuerdo a la Encuesta Origen Destino (EOD) 2017 del Inegi.

Foto: Polat Eyyüp Albayrak-Pexels.

Si nos concentramos en CDMX, encontramos que la mayoría de los viajes relacionados con la gran ciudad se realizan en transporte colectivo como microbuses, seguido de las caminatas, el carro, Metro, taxis y Metrobús.

Eso nos da una idea de cómo se mueven los chilangos, las chilangas y mexiquenses en CDMX, aunque también nos da un tip sobre la oportunidad que ofrece la movilidad integrada o… el uso de cada uno de los transportes que ofrece la ciudad para llegar a determinado destino como una ventaja para ahorrar dinero y tiempo.

Con ustedes, el carro

El promedio de personas que van en carro es de 1.5, de acuerdo con la EOD 2017, aunque… dejémoslo en 2.

En el caso de CDMX, donde el automóvil es la tercera opción de transporte más utilizado, sólo viaja una persona en su mayoría —al menos, 69.4%.

Foto: Markus Winkler-Pexels.

Eso nos lleva a pensar por qué la gente puede preferir el carro sobre otro tipo de transporte.

Ventajas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) reflexionó al respecto y compartió ventajas como: la comodidad, seguridad, tranquilidad y el control del tiempo, aunque en la experiencia, las últimas 3 son relativas.

Y a las pruebas nos remitimos con los resultados del ranking 2025 de Tom Tom que coloca a CDMX como la más congestionada y la tercera donde los conductores pierden más horas.

Ranking 2025. Foto: tomtom.com.

(Lima, Perú, se lleva el primer lugar con 195 horas, y Dublín, Irlanda, el segundo con 191. Y, CDMX, el tercero con 184 horas perdidas en el tráfico al año).

Desventajas

Gasto en gasolina, mantenimiento, el seguro y estacionamientos.

El tránsito —y su impacto en la salud como… el estrés.

Transporte público

CDMX ofrece desde transporte público masivo como el Metro o Metrobús hasta el Cablebús, Trolebús, los camiones de la RTP, el Suburbano o el sistema de Ecobici, las combis, microbuses y autobuses del transporte colectivo concesionado.

Foto: @LaSEMOVI

Hay de dónde escoger, de acuerdo con las rutas de los usuarios, pero el común entre estos tipos de transporte el beneficio económico ante el mantenimiento de un automóvil. Entonces, Condusef indica estas ventajas:

Económicas.

La variedad de opciones.

La posibilidad de alternar rutas para optimizar tiempo.

Y ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero —este punto lo agregamos desde la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX.

Desventajas:

Inseguridad —sobre todo en camiones y combis del transporte colectivo concesionado.

Y el tránsito en el caso de los transportes terrestres en las grandes vialidades —y su impacto en la salud como… el estrés.

La importancia de la movilidad integrada

A destacar está el hecho de que una ciudad como CDMX debe contar con una buena infraestructura para garantizar un transporte público colectivo eficiente y eficaz.

Foto: @MetroCDMX

Es decir, permitir que la gente conecte o use los distintos tipos de transporte para llegar a su destino y optimizar su tiempo, bajarle a la contaminación atmosférica y no depender del automóvil sobre el que existe cierta idea de que, en teoría, una persona va más tranquila y segura… hasta que se topa con el tráfico pesado en horas pico. ¿Ustedes qué dicen?