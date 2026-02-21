Lo que necesitas saber: Aunque la Corte Suprema echó para atrás los aranceles que había impuesto, Trump se basó en otra figura legal para aplicar un arancel global

Donald Trump quedó bien enojado luego de que la Corte Suprema echara para atrás sus famosos aranceles, ese as bajo la manga cada que hace berrinche. Tan molesto quedó, que luego luego impuso otro arancel global del 10%… ¡y de inmediato lo elevó al 15%!

Donald Trump / Foto: @POTUS

Trump eleva arancel global del 10 al 15%

Acá en Sopitas ya te contamos todo sobre la resolución de la Corte y de dónde se agarró para imponer otro arancel a pesar de eso (chécalo AQUÍ). Pero tal cual, apenas un día después de imponerlo, le aumentó la cifra.

Ya sabes, usó su típico discurso de que todos los países se aprovechan de los pobrecitos Estados Unidos y bla bla bla, además de calificar de ridícula la determinación de la Corte Suprema.

“Basándome en un análisis exhaustivo, detallado y completo de la ridícula, mal redactada y antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por el Tribunal Supremo, yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales nos han estado estafando durante décadas sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel legalmente permitido del 15%”, escribió este 21 de febrero en Truth Social.

Fotografía @WhiteHouse vía X

México sigue librando este arancel global gracias al T-MEC

Importante aclarar que si en México la reacción ha sido bastante tranquila ante este arancel global, es porque los productos amparados por el T-MEC siguen exentos del mismo.

El ahora arancel mundial del 15% no aplica para México por eso, pero es un arma de doble filo, pues es cuestión de tiempo para que Trump se canse de que el T-MEC nos salve todo el tiempo.

Como seguro sabes, ya dijo que esperará a que el acuerdo expire para armar uno nuevo, pero así como es, no podemos dudar de que cambie de opinión y quiera apresurar su revisión.