Lo que necesitas saber: Según lo planeado, el T-MEC será revisado en 2026... y no es la primera vez que se plantea su desaparición. Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que eso no ocurrirá: representaría un costo "impagable".

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) sigue vigente… pero podría no decirse lo mismo en un año. Según dijo Donald Trump, podría dejar que expire y, de ahí, quién sabe… quizás uno nuevo o lo que se le ocurra.

Donald Trump en conferencia // Captura de pantalla

Trump asegura que Canadá y México se aprovechan de Estados Unidos con el T-MEc

“Es algo que está en curso. Vence en aproximadamente un año y lo dejaremos vencer o quizá negociemos otro acuerdo con México y Canadá”, explicó Trump a reporteros en su oficina en la Casa Blanca.

Según Trump, una de las razones por las que no buscaría renegociar el T-MEC es que éste es poco ventajoso para Estados Unidos… dice que México y Canadá son los que más provecho sacan del tratado.

Conferencia Claudia Sheinbaum // Captura de pantalla

“Siendo justos, no los culpo [a México y Canadá por aprovecharse] porque teníamos gente estúpida al mando”, agregó Trump… quien bien podría formar parte de esos gobiernos “estúpidos”, ya que éste es su segundo mandato (luego de tomarse un descanso mientras estuvo Joe Biden)…

Sheinbaum ya avisó que, cuando acabe suspensión de aranceles, comenzará negociación

Pero claro, Trump aplica la de Homero Simpson: “Todos son estúpidos, menos yo”… según el presidente de Estados Unidos, mientras otros mandatarios dejaron que Canadá y México sangraran a su país con el T-MEC, él ha negociado haciendo que revivan industrias como la automotriz.

“No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá”.

La revisión del T-MEC está programada para 2026. Hace unas semanas, cuando negoció el aplazamiento de aranceles, Claudia Sheinbaum informó que cuando vuelva a acercarse esa pausa arancelaria, entonces se buscará un acuerdo arancelario más sólido… ya, dentro de la negociación del T-MEC.

Sobre una posible desaparición del T-MEC habló hace poco el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él dijo que no hay nada de qué preocuparse: el tratado no corre riesgo, ya que su fin representaría un alto costo económico… no sólo para México, sino para Canadá y Estados Unidos. “Sería un costo, yo diría, impagable”.