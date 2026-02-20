Lo que necesitas saber: Trump dio un plazo de entre 10 y 15 días para que Irán acepte su acuerdo para deshacerse de su programa nuclear

En caso de que no se alcance un acuerdo con eso del programa nuclear entre Estados Unidos e Irán, podríamos ser testigos de nuevos ataques ordenados por el flamante Premio de la Paz, Donald Trump.

Trump considera un ataque ‘limitado’ contra Irán

Sucede que Trump tiene claro que si Irán no está de acuerdo con su propuesta para deshacerse de su programa nuclear, las cosas se van a poner feas. Luego de ser cuestionado este 20 de febrero sobre la posibilidad de atacar al régimen, dijo claramente que sí:

“Lo más que puedo decir es que lo estoy considerando”, respondió.

Y esa pregunta se la hicieron tras haber declarado en su famosa junta de Paz que le daría entre 10 y 15 días a Irán para tomar una decisión, o de lo contrario, vendrán los problemas.

“Tenemos que llegar a un acuerdo con Teherán, o de lo contrario, ocurrirán cosas malas”, palabras del, de nuevo, Premio FIFA de la Paz y a quien María Corina Machado le cedió simbólicamente el Nobel de la misma Paz. Básicamente Trump va por la vida golpeando a quien no quiera estar en paz con él.

Irán amenazó bases estadounidenses en Medio Oriente

Obvio, los iraníes no son mancos y pueden responder a cualquier ataque de Estados Unidos.

De hecho tienen claro que si los norteamericanos brincan primero, van a responder desde sus trincheras.

“En el momento en que Irán sufra una agresión militar, responderá de manera decisiva y proporcional, según los principios de legítima defensa definidos en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”, expresó el embajador de Irán ante la ONU.

Estados Unidos e Irán: Una historia de amenazas de nunca acabar

Claramente no estamos ante la primera vez que Estados Unidos e Irán intercambian amenazas. De hecho desde que comenzó el año empezaron a decirse de cosas y advertir posibles ataques.

Ojo, no estamos en plan de ‘deja de hablar y pégale’. Esperamos que las amenazas acaben pronto porque haya una paz verdadera, no porque se desate el conflicto.