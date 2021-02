UNAM suspende a profesor por hablar sobre los senos de las mujeres en su clase virtual

Las clases en línea y el trabajo a distancia vinieron a enseñarnos lo importante que es saber comportamos a pesar de no estar presentes físicamente en cierto espacio o lugar. Ya van varios casos de profesores que se avientan comentarios misóginos durante sus clases virtuales, y esta semana se viralizó uno nuevo por parte de un maestro de la UNAM que ya tuvo sus consecuencias.

Profesor de la UNAM dice que “lo primero que ve en las mujeres son sus chichis”

Este caso lo protagoniza el profesor Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, quien imparte una clase de la carrera de Ingeniera Civil en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La UNAM informó el pasado viernes que este profesor será suspendido por lo que resta del semestre 2021-II, luego de que en redes se difundiera cómo usó un péeeeesimo ejemplo durante su clase.

Resulta que este profesor se encontraba explicando a sus estudiantes todo lo que debe considerar un egresado de la carrera para cobrar por su trabajo, mientras revisaba el proyecto de uno de los alumnos. Pero al pedirle que revise bien cierto detalle, se le ocurrió referirse a los senos de las mujeres para ponerlos como ejemplo. (WTF?!)

“No pues hay que fijarse… oye, te voy a poner un ejemplo muy chusco, si yo veo una mujer, lo primero que veo son sus chichis. Osea, digo, la verdad… yo me fijo a ver si tiene o no tiene (…) ¿Sí o no, mano? Pues somos hombres”, dice entre risas el profesor. “No pues a mí me gusta, yo todavía me estoy acabando de criar, mano, ¿sí me entendiste? Osea, todavía a estas alturas me estoy acabando de criar”.

Ver en YouTube

¿Muy chistosito, no? Bueno, la UNAM no dejó pasar el comentario de este profesor y a través de sus redes sociales informó sobre la decisión de separarlo de sus grupos. El maestro no impartirá más clases en lo que resta del semestre pues, explicaron, sus comentarios van en contra de los principios de la institución.

“Ante las expresiones contrarias a los principios de la Universidad, que ofenden y alejan de un trato digno a la comunidad universitaria, realizadas por un profesor de esta carrera, se les informa que fue separado de sus grupos como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos normativos institucionales, por lo cual no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021-II de la FES Aragón”, señala el comunicado.

La UNAM finalizó su postura respecto al “ejemplo chusco” de este profesor, reiterando su compromiso para erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia.