¿El equipo que agarró a Maduro opera en México? Las 2 versiones del arresto de Ryan Wedding

Lo que necesitas saber: El director del FBI dice que se trató de una "operación compleja" donde sus agentes (los mismos que capturaron a Nicolás Maduro) estaban listos para usar la fuerza contra Ryan Wedding

El arresto de Ryan Wedding sacudió las noticias de nuestro país este 23 de enero, pero como en México nunca podemos fiarnos de lo que nos dicen las autoridades, ya salió otra versión que contradice a la FGR. Hasta se ventiló que el equipo que arrestó a Maduro estuvo en nuestro país… ¡¿qué?!

Las 2 versiones del arresto de Wedding en México: ¿Se entregó o lo agarró un equipo del FBI?

AQUÍ te contamos todo el contexto sobre Ryan Wedding, quién fue, en lo que se convirtió y por qué lo torcieron. El asunto es que este viernes las autoridades mexicanas anunciaron su captura en nuestro país, pero dijeron que se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos.

Tanto la FGR como Omar García Harfuch compartieron un mismo comunicado presumiendo la visita del director del FBI, Kash Patel, y ahí anunciaron la supuesta entrega del exatleta olímpico.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos“.

Comunicado de Harfuch y la FGR sobre el arresto de Ryan Wedding

Pero el director del FBI dice que fue una “operación compleja”

Pasaron unas cuantas horas antes de que el propio Kash Patel contradijera lo dicho por nuestras autoridades. Compartió en sus redes una nota de Vanity Fair, donde describen que el arresto de Wedding se dio como resultado de una “operación compleja” entre fuerzas mexicanas y equipos del FBI.

Aseguran, de hecho, que incluso hubo participación del mismo equipo que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Esta fue una operación compleja y de alto riesgo, con cero margen de error. Estuve en el terreno con nuestro equipo en México y fui testigo de un extraordinario trabajo en equipo, precisión y confianza entre nuestros agentes y socios en México”, declaró el director del FBI a Vanity.

¿Entonces no se entregó? Deja tú la contradicción, implica que nuestras autoridades quisieron engañarnos y cubrir que equipos del FBI operan en nuestro país, obviamente con permiso del Gobierno Federal. De ser el caso nos preguntamos, ¿y la soberanía que Claudia no deja de mencionar en cada mañanera?

“Nuestros equipos del FBI HRT actuaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto con nuestros socios mexicanos para traer a Ryan James Wedding de regreso a la justicia”, escribió textualmente Kash Patel en su cuenta oficial de X.

Director del FBI contradice entrega de Ryan Wedding

Jonathan Acebedo-García y su relación con Ryan Wedding

La nota de Vanity narra que un factor clave en el caso de Wedding fue la muerte de Jonathan Acebedo-García, a quien Ryan conoció en una prisión en Texas cuando fue arrestado en 2008, y al que puso como alto mando de su organización en cuanto comenzó a forjarla por allá del 2011.

Desapareció en 2024 y el abogado de Wedding argumentó que si no podía testificar físicamente, los cargos contra Ryan podrían venirse abajo. Luego de eso le pusieron precio a su cabeza: 5 millones de dólares.

Acebedo-García fue asesinado en Medellín, Colombia, en enero del año pasado.

La ficha del FBI tras el arresto de Ryan Wedding

Embajador de Estados Unidos en México contradice al FBI y resalta que sí fue entrega voluntaria

El problema de todo este embrollo es, ¿a quién rayos le creemos? Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, compartió un comunicado donde parece querer desmentir la nota de Vanity Fair a toda costa.

No se refiere al arresto de Wedding como eso, como un arresto; tres veces la describe como “la entrega voluntaria de Ryan Wedding”, una de ellas en pleno titular del comunicado. Como para que nos quede bien claro.

Comunicado sobre el arresto de Ryan Wedding compartido por el embajador de Estados Unidos en México

Dos “pesos pesados” entregados a Estados Unidos en cosa de días

Y es que a ver, no se necesita ser un genio para darse cuenta de que la presión de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano está causando efecto.

En cosa de días cayeron dos “pesos pesados” que se escondían en nuestro país. Primero fue Alejandro Rosales, uno de los más buscados por el FBI, torcido en Pachuca; ahora se suma el arresto de Ryan Wedding, quien también era buscado desde hace una década en nuestro país por andar metido en el tráfico de droga con el Cártel de Sinaloa.

¿Me estás diciendo que en 10 años no pudieron encontrar a ninguno y de pronto los dos caen en la misma semana? Pues así pasó, justo cuando Trump presiona más y más con eso de posibles ataques a grupos del narco. Y obvio, la manera en que entraron a Venezuela y se llevaron a su presidente fue un mensaje claro de que la soberanía y el derecho internacional les importarán poco cuando de plano quieran entrar en un país.

¿Será que el Gobierno está dejando operar al FBI por todo eso?