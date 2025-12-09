Lo que necesitas saber: El FBI advierte que se le debe considerar como armado y peligroso.

Ryan Wedding era un snowboarder olímpico, participó en los Juegos Olímpico de Invierno de Salt Lake City del 2002. Sin embargo, su vida dio un giro muy radical y en pleno 2025, se encuentra entre los traficantes de droga más buscados por Estados Unidos. Hasta ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares a quien de información para su captura; sospechan que se encuentra en México.

Foto ilustrativa Pexels

Aumentan su recompensa de búsqueda

Hace unos meses, el FBI ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información de su paradero. En la ficha que emitió por el canadiense, se incluyen acusaciones por homicidio.

Ahora, tras operativos de búsqueda (sin mucho éxito), las autoridades estadounidenses decidieron aumentar la recompensa del exatleta a 15 millones de dólares. A ver si esa buena lana es suficiente incentivo para que alguien de información de su paradero.

De acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, Ryan se encuentra en México. Y por si saben alguna información les dejamos el número que puso a disposición la Embajada de Estados Unidos en México: 55-25-79-20-00.

Ryan Wedding: de atleta olímpico a la lista de los 10 más buscados

El FBI incluyó a Ryan Wedding en su lista de los ’10 más buscados’. El ex atleta olímpico enfrenta acusaciones de narcotráfico. De acuerdo con la información de las autoridades estadounidense, ha enviado varios kilos de cocaína desde Colombia hasta su país de origen, Canadá.

“Se busca a Ryan James Wedding por presuntamente ser parte de una operación transnacional de narcotráfico y por dirigirla. Mediante dicha operación, se enviaban habitualmente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a Canadá“.

El FBI advierte que se le debe considerar como armado y peligroso.

El perfil de Ryan Wedding en Juegos Olímpicos

En el sitio oficial de los Juegos Olímpicos aún aparece la información de aquel Ryan Wedding un esquiador que debutó en Salt Lake City 2002. En su única aventura olímpica terminó el puesto 24.

Sin embargo, además de sus logros deportivos, también hacen mención al 2006, cuando fue investigado por cultivar ‘cantidades de marihuana’. Posteriormente, en el 2010, fue declarado culpable de intentar comprar cocaína y sentenciado a 4 años de prisión.

“En 2006, Ryan Wedding fue nombrado en una orden de allanamiento en un pueblo de Maple Ridge, Columbia Británica, que fue investigado por cultivar grandes cantidades de marihuana, pero nunca fue acusado. Sin embargo, en mayo de 2010 fue declarado culpable de intentar comprar cocaína a un agente del gobierno de Estados Unidos en 2008 y fue sentenciado a cuatro años de prisión“.