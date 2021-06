“No nos prestemos a esta farsa”: Fox pide no participar en consulta sobre juicio a expresidentes

Ya es un hecho que el INE organizará el próximo 1 de agosto la consulta para saber si los mexicanos quieren que los últimos cinco expresidentes vayan a juicio o no. Y sí, en la lista está incluido Vicente Fox Quesada, quien ya mejor le anda pidiendo a la población que no participe. Dice que nomás se trata de una farsa.

Esto piensa Vicente Fox sobre la consulta para enjuiciarlo (junto a otros expresidentes)

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente del “cambio” en México (por lograr que finalmente el PRI no ganara la presidencia luego de unos 70 años en el poder, no por otra cosa, o no que nos acordemos), hizo un llamado a los mexicanos de no prestarse a la consulta sobre el juicio a expresidentes, misma a la que califica como un gasto innecesario de dinero.

“Amigos, amigas, NO nos prestemos a esta farsa. Hagámosles el vacío total. Nadie a votar el 1 de agosto. ¡Ya los juzgaremos por tirar nuestro dinero a la basura!”, escribió Vicente Fox sobre la consulta donde, repetimos, él también está en la mira.

Antes pidió que AMLO también le entre al asunto

Pero eso no es lo primero que dijo el expresidente panista sobre la consulta del 1 de agosto. Días antes habló sobre el mismo tema para apoyar la propuesta de que AMLO también sea uno de los mandatarios que puedan ser juzgados si así lo decide la gente.

Vicente Fox compartió una de esas cadenitas virales de redes sociales donde se dice que si uno está de acuerdo con que AMLO sea juzgado por, y cito: “los niños muertos por falta de medicamentos oncológicos, los muertos por el mal manejo de la pandemia y por los muertos de la pésima estrategia de la violencia”, pues hay que reenviar el mensaje.

“Todos aprobamos que López sea juzgado por esos crímenes… todos coludos, todos rabones”, escribió al reenviar la propuesta.

En concreto, ¿en qué consiste la consulta?

El INE anunció no hace mucho que a partir del 15 de julio comenzarán a difundirse todo tipo de spots en medios de comunicación y redes sociales, como parte de una campaña para que la gente esté bien informada sobre cuándo, cómo y de qué va la consulta popular.

Pero bueno, mientras eso sucede, ya sabemos que la pregunta de dicha consulta será la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

Los cinco expresidentes involucrados son Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), el mencionado Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).