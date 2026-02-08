Lo que necesitas saber: Este video fue publicado originalmente en 2025 a través del Anuncio de Servicio Público (PSA) como parte de una campaña pública para presionar al Congreso de Estados Unidos a liberar todos los documentos sobre el caso.

Aprovechando que este domingo todo el mundo está al pendiente del Super Bowl LX, un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein decidieron lanzar un anuncio para dejar claro que no “superarán” el caso y exigen a las autoridades transparencia y rendición de cuentas.

Víctimas de Epstein aprovechan el Super Bowl para lanzar anuncio sobre el caso

Y es que mientras todos los reflectores están puestos en el Super Bowl LX, sobrevivientes de Jeffrey Epstein compartieron un anuncio en redes para dejar claro que aún están en busca de transparencia y rendición de cuentas.

Difundido este domingo por World Without Exploitation, busca volver a que la gente hable del tema de Epstein y hacer presión al gobierno de Estados Unidos para no “cerrar” con el caso.

¿Será transmitido durante el Super Bowl?

Algo que caracteriza al Super Bowl son los anuncios que se comparten durante el evento, pues millones de personas están viendo la transmisión… justo para llevar un mensaje como el de las víctimas de Epstein a todo el mundo.

En un inicio comenzó a circular el rumor de que el anuncio sería transmitido durante el evento, pero World Without Exploitation ya aclaró que no fue posible debido a falta de dinero.

“Elegimos publicar este mensaje el domingo del Super Bowl porque los sobrevivientes tienen una semana enorme por delante en el Capitolio con Ghislaine Maxwell y la fiscal general Pam Bondi testificando“, compartieron.

Y aunque no lograron poder llevar el anuncio al Super Bowl, sin duda debido a la fecha y las redes sociales, el mensaje ha logrado llegar a millones de personas.