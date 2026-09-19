La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera avanzó este viernes 18 de septiembre, luego de que una jueza vinculara a proceso a Francisco Javier “N”, señalado por las autoridades como presunto responsable del crimen.

Lo que necesitas saber: La jueza impuso prisión preventiva oficiosa y dio cuatro meses para cerrar la investigación.

La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera avanzó este 18 de septiembre, luego de que una jueza vinculara a proceso a Francisco Javier “N”, señalado por las autoridades como presunto responsable del crimen.

La jueza especializada de Control de Garantías, Alma Patricia Salas Ruiz, también ordenó prisión preventiva oficiosa para el imputado y estableció un plazo de cuatro meses para que las autoridades concluyan las investigaciones.

Foto: @OHarfuch

Durante la audiencia, el Ministerio Público especializado presentó 26 datos de prueba para sustentar la acusación contra Francisco Javier “N”.

Entre esos elementos aparecen los testimonios de dos mujeres. Una de ellas es la exesposa del imputado, quien previamente denunció actos violentos en su contra.

Otra testigo señaló a Francisco Javier “N” como la persona que habría salido de la Casa de Cultura de Cuautla con un cuchillo en la mano.

El imputado renunció al plazo constitucional de 144 horas que tenía para aportar pruebas y pidió que la jueza resolviera su situación jurídica durante la misma audiencia.

La familia de Claudia recibió su cuerpo

Este mismo viernes, la Fiscalía General del Estado de Morelos entregó formalmente el cuerpo de Claudia a sus familiares.

Su papá, Valentín, recibió los restos de la joven con la presencia del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, así como representantes de la Universidad de Granada.

Las autoridades también informaron que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas participará en el proceso de reparación del daño.

El fiscal de Morelos, Blumenkron Escobar, aseguró que la institución buscará justicia para Claudia y adelantó que solicitará la pena máxima contra Francisco Javier “N”.

Por ahora, el proceso continuará mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones dentro del plazo de cuatro meses establecido por la jueza.