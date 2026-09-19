La Federación Mexicana Taekwondo entregó playeras piratas a la delegación que participa en el Campeonato Mundial de Poomsae.

Lo que necesitas saber: La Federación Mexicana de Taekwondo entregó las playeras piratas desde el 4 de agosto del 2026.

¿Vieron las playeras que la Federación Mexicana de Taekwondo le dio a sus atletas? No, pues aquí se las dejamos, es una versión clon de la que usó la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, solo le ‘cambiaron’ unas cosillas.

Fotografía Federación Mexicana de Taekwondo vía Facebook

En lugar de mandar hacer una playera diseñada especialmente para sus atletas, tuvieron la ‘gran’ idea de entregar una versión pirata como parte de su kit para el Campeonato Mundial de Poomsae, que se celebra del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, República de Corea.

Playera de México para el Mundial 2026 / Foto: ADIDAS

Federación Mexicana de Taekwondo y las playeras piratas

Vamos por partes. Aunque el tema de las playeras piratas recién se hizo viral en redes sociales, la Federación Mexicana de Taekwondo las entregó desde el 4 de agosto del 2026. No fue algo que pasó ayer; al contrario, lleva varias semanas.

Captura de pantalla vía Federación Mexicana de Taekwondo vía Facebook

Pueden ver que la Federación —o los encargados de modificar la playera— cambiaron el escudo de la Selección Mexicana de Futbol por la leyenda ‘Taekwondo México’. Además, agregaron el logotipo de la World Taekwondo en la manga derecha. En el lado izquierdo, aparece el logo de la propia Federación de Taekwondo. Debajo del logo de Adidas, también añadieron la bandera de México.

¿Y cómo se ven las playeras en el Campeonato Mundial de Poomsae?

El Campeonato Mundial de Poomsae arrancó el 16 de septiembre, y para evitar ‘problemas’ con la marca y la competencia, decidieron tapar el logo de Adidas con cinta adhesiva, tal como pueden ver en la imagen.

Ahora, el problema no es que la Federación de Taekwondo se inspire en la playera de la Selección Mexicana de futbol, el problema es que no les importe entregar un kit ‘pirata’ a su delegación, que también merece respeto y tener su propia identidad

Captura de pantalla X

¿Peor aún? ¿Qué hace una Federación repartiendo prendas piratas? Parece que se olvidaron los derechos de autor y las sanciones que puedan recibir por su idea tan poco original.

Seguramente tampoco recibieron la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para usar La Piedra del Sol en su diseño.

Seguramente en los próximos días vendrá un comunicado de la Federación, por lo pronto, es importante echarle ojo a los deportistas —quienes no tienen la culpa de las decisiones de su Federación— en el Campeonato Mundial de Poomsae.