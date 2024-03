Lo que necesitas saber: Para Putin, todos los avances militares de Ucrania y aliados no han sido, según, de preocupación para Rusia... sin embargo, tiene las armas nucleares listas, en caso de ser necesario

Con Rusia en guerra (y con el arsenal que se sabe que tiene), siempre está latente el uso de armas nucleares… pero no muy seguido el mero, mero, Vladimir Putin lanza una advertencia de este tipo.

Fuerzas de Rusia en Ucrania / Foto: Reuters

Por el momento, Vladimir Putin no ve ninguna amenaza…

En una entrevista difundida por varios medios internacionales este miércoles 13 de marzo, el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia está más que preparada y dispuesta a recurrir al uso de armas nucleares. Nomás será cuestión de que los países de occidente le rasquen los hue%&/ al tigre. En más propias palabras, que los países de occidente le representen una amenaza a su soberanía e independencia.

Como es usual en este tipo de declaraciones, Putin primero soltó el trancazo y luego como que lo matizó. Según el líder ruso, hasta el momento el no ve una amenaza y no prevé que en el futuro haya alguna… sin embargo, existen los elementos para ello y, si se da el caso, “estamos preparados”, aseguró el mandatario a los medios estatales Rossiya 1 y RIA Novosti.

Vladimir Putin y Kim Jong-un / Foto: Getty Images.

Lo declarado por Vladimir Putin refuerza lo dicho hace unos días, cuando ofreció el tradicional discurso sobre el estado de la Nación. Ahí, el presidente de Rusia amagó con “consecuencias trágicas” si los países de occidente envían tropas a Ucrania.

“Todo esto realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden?”, señaló Putin.

Discurso de Putin / Captura de pantalla

Contra Suecia, Rusia no tenía sistemas de destrucción… ahora los tendrá

Regresando con lo dicho en entrevista –difundida a días de una muy cantada victoria en las elecciones presidenciales del 16 de marzo– Vladimir Putin colocó en Estados Unidos la esperanza de evitar el uso de armas nucleares: Joe Biden sabe de los peligros que conlleva una eventual escalada en los ataques hacía Rusia.

Putin señaló que sabe del desarrollo de armas nucleares de Estados Unidos, pero no ve en ello una amenaza real… después de todo, Rusia también hace lo propio. “Las armas existen para ser usadas. Tenemos nuestros propios principios”, aclaró el presidente de Rusia.

Foto: Especial.

El líder ruso también habló sobre la reciente integración de Suecia a la OTAN. Simplemente no le ve sentido, desde el punto de vista del país nórdico: Rusia no tenía tropas echando ojo de lo que hacen en las tierras de Zlatan, ahora, las tendrá. Lo mismo que con Finlandia. “Allí no había sistemas de destrucción, ahora aparecerán”.

Sobre una posible solución a lo que sucede en Ucrania, Vladimir Putin señaló que, por Rusia ni se preocupen: hay la absoluta seguridad de que se alcanzarán los objetivos… ahora que, si los países de occidente quieren una negociación, la mesa está puesta… siempre y cuando, se base el diálogo en algo real.

“¿Estamos listos para negociar? Sí, estamos listos (…) pero no basados en algunos deseos después del uso de drogas psicotrópicas, sino basados en las realidades que se han desarrollado “, agregó el presidente de Rusia.

Te puede interesar