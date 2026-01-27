Lo que necesitas saber: Esta medida preventiva busca salvaguardar la salud de los estudiantes debido a la llegada del frente frío 30.

Ante la amenaza de bajas temperaturas durante los próximos días, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán reveló que modificarán el horario de entrada en todas las escuelas públicas del Estado.

Imagen ilustrativa de regreso a clases // Foto: Pexels.

Yucatán modificará horario de entrada en escuelas por frío

Y aunque no se trata de la suspensión de clases, las autoridades de Yucatán informaron que modificarán temporalmente el horario de entrada para evitar el frío que se espera en los próximos días.

Con este cambio, todas las escuelas de todos los niveles del Estado podrán disfrutar un poco más de las cobijas y la cama, pues del 28 de enero al 4 de febrero el horario de entrada será a las 8:00 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades, esta medida preventiva busca salvaguardar la salud de los estudiantes debido a la llegada del frente frío 30, con temperaturas mínimas de 9 a 11 °C en algunos municipios.

Foto: Fox

Continuarán las temperaturas bajas por la posible llegada de otro frente frío

Aún no se puede cantar victoria, pues las autoridades hicieron la modificación del horario hasta principios de febrero debido a que se espera la posible llegada de otro frente frío.

Y aunque las temperaturas mínimas cambian respecto a los municipios de Yucatán, estas van desde los 9 hasta los 17 grados, cifras bajas si se considera que el promedio de temperaturas anual es de 26 ºC. Así que ya te la sabes; más vale seguir con las cobijas de tigre y tomar todas las precauciones.