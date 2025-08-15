Lo que necesitas saber: Zhi Dong Zhang es señalado como presunto intermediario para el suministro de productos químicos del CJNG

Zhi Dong Zhang, ciudadano chino a quien se le vincula con el Cártel de Sinaloa y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se dio a la fuga el pasado viernes 11 de julio.

Mira tú, estaba bajo custodia de la Guardia Nacional en prisión domiciliaria, pero como en México no fueron capaces de retenerlo, ahora la Interpol emitió ficha roja para tratar de localizarlo en 190 países.

La fuga de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino ligado al narcotráfico

Todo este asunto salió a la luz luego de que la Fiscalía de Quintana Roo emitió una ficha de búsqueda para dar con Zhi Dong Zhang.

“La Fiscalía de Quintana Roo y la Fiscalía General de la República trabajan de forma coordinada en la búsqueda y localización de Zhi Dong Zhang, por su probable responsabilidad en delitos federales. Si tiene información que lleve a la localización de esta persona, contactar a las autoridades correspondientes”, fue el mensaje de la mencionada dependencia.

De acuerdo con un reportaje de Reforma, Zhi Dong Zhang logró fugarse por un túnel construido debajo del inmueble donde estaba, ubicado en Lomas de Padierna, allá en Tlalpan. El lugar estaba a cargo de la Guardia Nacional y se fugó justo el día en que Estados Unidos pidió su extradición. Ahora que la Interpol lo busca, eso da entender que habría logrado salir del país a pesar de ser tan peligroso.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

El susodicho ciudadano de origen chino es señalado como presunto intermediario para el suministro de productos químicos del CJNG. Sí, los productos químicos necesarios para la fabricación de sustancias ilícitas. También se le relaciona con el Cártel de Sinaloa.

Zhi Dong Zhang tiene 50 años de edad y usa al menos 19 apodos:

Brother Wang

BW

Pancho

HeHe

HaHa

Chino

Summor Ownor

Michael

GG

Kun Li Hernández

Chang Li Gong Sun

Memo

Tocayo

David2021

Mr. T

Nelson Mandela

Mr. Haha

Brother T

El Chino

Fue detenido el año pasado, apenas a unas semanas de que Claudia Sheinbaum tomó el poder.

Aquel 11 de julio se reportó en redes sociales que fue recapturado horas más tarde de su fuga, pero las autoridades nunca confirmaron esa información. De hecho Milenio había publicado precisamente sobre la recaptura, pero el contenido de dicho diario fue borrado unos minutos más tarde.

Bueno, ahora está más que claro que nunca lo agarraron.