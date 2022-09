Este año ha sido grandioso para los amantes de la fantasía. En realidad, no sólo se reduce a 2022, sino a los últimos años entre producciones para la televisión y el cine de alto perfil que nos muestran mundos increíbles basados en obras conocidas, o bien, con ideas originales (más la primera que la última).

Sin duda, Game of Thrones de HBO, en la pasada década, sentó las bases de lo que la audiencia puede ver en la pantalla chica. Y a partir de ahí varias plataformas han intentado entrarle a un género que se suele identificar para ciertos públicos, pero que en realidad, con el paso del tiempo, ha abarcado más y más.

Children of the Forest en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Netflix y The Witcher han hecho lo suyo, y ni qué decir de Amazon Prime Video con The Wheel of Time. Pero este 2022, absolutamente todas las plataformas elevaron las apuestas con un montón de propuestas que nos llevan a una nueva época de fantasía (de la buena) en la televisión.

Sin duda, hay dos muy populares que se encuentran en medio de su presentación (y que tenemos que mencionar). Pero desde que arrancó el año también hemos visto propuestas interesantes que merecen más atención. Es por eso que aquí les dejamos cinco series que muestran las posibilidades de la televisión en el género de fantasía.

Imagen de la segunda temporada de ‘The Witcher’ / Foto: Netflix

The Legend of Vox Machina

Amazon Prime Video

Si han escuchado hablar de Critical Role, y les gusta, entonces The Legend of Vox Machina es para ustedes. Pero vamos por partes. Critical Role se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales al reunir a un grupo de actores de voz que, en un inicio, se chutaban campañas enteras de Calabozos y Dragones ellos metidos en diversos personajes.

Esta plataforma creció, y desde luego, el interés por pasarse a un formato de televisión surgió hasta que se moldeó la idea de The Legend of Vox Machina basado en esos mismos personajes que interpretaban. Y se trata, sin duda, de una de las series animadas más increíbles de este 2022 (que necesita más cariño y atención de la que ha recibido ahora).

La serie nos muestra un grupo conocido como Vox Machina que juegan a ser héroes, pero sus resultados casi siempre son contrarios a la idea de heroísmo. Hay un gnomo, unos elfos, humanos. La historia arranca cuando descubren la recompensa por vencer a un monstruo, un inmenso dragón que podría destrozarlos de manera inmediata.

House of the Dragon

HBO Max

Al momento en el que se publicó esta nota, tenemos tres episodios de House of the Dragon. Y han sido una MARAVILLA. La serie traía un montón de expectativas en relación al regreso del universo de George R.R. Martin, pero sobre todo, porque cargaba con el legado de Game of Thrones y el trauma que dejó la temporada final.

Entre los usuarios estaban las preguntas de si era necesaria esta serie, si plantearían una historia floja o alcanzaría los niveles de su predecesora en cuanto a audiencia y críticas. Y no es por nada, pero con esos primeros episodios, ha logrado una conversación que bien podría superar, con el paso de los años, la de GoT.

Imagen de ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

House of the Dragon se centra el principio del fin de la dinastía de los Tragaryen en Westeros. Específicamente en el conflicto conocido como la Danza de los Dragones en la que dos medios hermanos, hijos del rey Viserys I, se enfrentan por obtener el trono.

La serie mantiene el toque de fantasía con la presencia de diversos dragones. Pero también un nivel alto en su producción y guion con personajes intepretados por actores de la talla de Matt Smith, Paddy Considine y Olivia Cooke. Todos los domingos se estrena un nuevo episodio en HBO Max. AQUÍ la historia que inspiró este periodo en la historia de Westeros.

El señor de los anillos: Los anillos de poder

Amazon Prime Video

El señor de los anillos: Los anillos de poder ya estrenó en el catálogo de Amazon Prime Video después de cinco años de estar en producción. Se han revelado varios detalles de esta serie como su presupuesto, el cual la convierte en la serie más cara en la historia.

Y al mismo tiempo, la que más riesgos implica, sobre todo porque la historia se creó a partir de algunos escritos de Tolkien, no de una obra como tal que tuviera forma y estructura. Lo peligroso viene con las libertades creativas, pero no estas como tal, sino la reacción de la audiencia.

Elrond en ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ / Foto: Amazon Prime Video

Independientemente de la controversia y las diversas conversaciones, Los anillos de poder suponen una de las mejores producciones de la televisión en la actualidad entre efectos especiales sorprendentes, un elenco diverso y grandioso, y una historia que se perfila para ser grande.

La serie de El señor de los anillos está ambientada 3 mil años antes de los eventos de la trilogía, con los personajes de Galadirel y Elrond como protagonistas frente a la desaparición de Sauron, pero la constante amenaza de su regreso. AQUÍ las diferencias entre Morgoth y Sauron.

The Sandman

Netflix

Las adaptaciones de las obras de Neil Gaiman han ocupado un buen espacio en el mundo del cine y la televisión entre producciones que reconocen el valor filosófico del autor. Pero nos atrevemos a decir que no hay mejor adaptación de su trabajo, que la serie The Sandman en Netflix.

¿Por qué decimos eso? Porque se apegó lo más que se puedo a la esencia de los personajes, si bien no del cómic. Es decir, que la serie no es una calca de la obra original, los personajes mantienen lo que los hace tan impresionantes, profundos y trascendentes.

Y el elenco fue perfecto. Tom Sturridge toma el papel protagónico junto a, nuevamente, un cast diverso que apegándose a las necesidades del personaje, también atiende las conversaciones en la actualidad en temas de representación e inclusión. AQUÍ cinco obras de Neil Gaiman que se pueden ver.

Wolf Like Me

Amazon Prime Video

Esta serie se estrenó recién arrancaba el 2022. Y no es un título que de entrada cause la mejor impresión, pero adentrándose en la trama, puede llegar a sorprender a los espectadores. Los protagonistas son Isla Fisher y Josh Gad como Gary y Mary, quienes se encuentran en un momento vulnerable de sus vidas.

En Wolf Like Me Gary es viudo y vive con su hija de 11 años, quien está atravesando una etapa basante complicada. Mary, la mujer ideal de Gary, aquella que puede apoyarlo para encaminar a su hija, además de ser hermosa y divertida, se convierte en loba… y pues, las cosas se complican bastante.

La empatía que se puede generar hacia los protagonistas, quienes suelen actuar de modos contrarios, es lo que hace a Wolf Like Me tan interesante. Sobre todo porque se van revelando detalles de su intimidad que tendrán que poner a prueba entre ellos.