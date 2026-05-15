Star Wars regresa al cine después de siete años de ausencia. Y lo hace con The Mandalorian and Grogu, una cinta que expande el universo televisivo de Din Djarin y Grogu (sí, Baby Yoda) y que marca el inicio de una nueva etapa de la franquicia en la pantalla grande.

La película se estrena el próximo 22 de mayo y es uno de los lanzamientos más importantes de 2026. Por eso, considerando su peso en taquilla y dentro de las franquicias clave de Disney (junto con el MCU), las primeras reacciones eran clave… y sí, están bastante divididas.

Imagen de ‘The Mandalorian and Gorgu’ / Foto: Lucaslfilm

Las primeras reacciones de The Mandalorian and Grogu

Medios y críticos en Estados Unidos ya vieron la película y compartieron sus primeras impresiones, aunque vale la pena recordar que este tipo de comentarios suelen ser impulsivos.

No es raro que algunas cintas reciban elogios iniciales que luego no se sostienen en críticas más profundas. Al final, muchas de estas opiniones se escriben saliendo de la sala, literal: te extienden un papel y una pluma y debes escribir algo.

The Mandalorian and Grogu / Foto: Lucasfilms

Dicho eso, una parte importante de quienes ya la vieron coincide en que es una película divertida, ideal para el verano, con una aventura que apuesta más por la comedia entre los protagonistas que por expandir el lore de Star Wars.

También hubo elogios para el trabajo de Ludwig Göransson, cuyo score ha sido descrito como un homenaje a los sintetizadores de los años 80 en thrillers de acción y horror.

A los que no les gustó

Pero no todo es positivo. Algunos críticos no conectaron con la película y la describieron como un episodio extendido de The Mandalorian. Un comentario que no es menor, sobre todo en una época donde la televisión ya maneja duraciones cercanas a las del cine.

Otros señalaron que la historia funciona más como un trampolín para presentar nuevos escenarios y criaturas, en lugar de desarrollar a fondo a sus personajes.

De acuerdo con Variety, incluso hubo quienes la calificaron como una de las entregas más flojas de la franquicia, argumentando que el arco emocional de Din Djarin no avanza de manera significativa.

The Mandalorian and Grogu / Captura de pantalla

Nosotros decidimos…

The Mandalorian and Grogu llega a cines de todo el mundo el 22 de mayo, así que estamos a nada de comprobar hacia dónde apunta esta nueva etapa de Star Wars. Y como siempre, más allá de la crítica, la última palabra la tendrá el público: decidir si funciona o no… y por qué.