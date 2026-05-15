Los k-dramas dominan una gran parte de la televisión a nivel internacional. No es ninguna sorpresa, pero con el paso de los años lo único que han hecho es expandir su alcance, explorando distintos géneros y narrativas. Y este 2026, uno de los títulos más vistos y fascinantes es La corona perfecta.

La corona perfecta es una comedia romántica que lleva menos de un mes desde su estreno, pero ya se posiciona como una de las producciones más vistas a nivel mundial en plataformas de streaming. ¿De qué trata y dónde verla? Por acá te contamos.

Imagen de ‘La corona perfecta’ / Foto: Disney+

La corona perfecta

La serie nos presenta una Corea donde la modernidad convive con un sistema que aún se rige por monarquías, nobleza, linaje y jerarquías sociales.

En este mundo, el poder se hereda por sangre: existe un rey, un heredero al trono y una estructura de familias nobles que giran alrededor de la corona con ciertos privilegios, mucho estatus y bastante poder.

Pero también están los chaebol: familias extremadamente ricas que, sin pertenecer a la nobleza, controlan grandes corporativos y mantienen una relación cercana con la realeza gracias a su influencia económica. La cosa es que ellos son vistos hacia abajo.

Sung Hee-joo en ‘La corona perfecta’, interpretada por IU / Foto: Disney+

Los protagonistas del k-drama

En este contexto conocemos a Sung Hee-joo, una mujer millonaria sin linaje noble que logra acceder a los mismos espacios que la nobleza. Aunque es vista como inferior por su origen, su inteligencia, desde la escuela, la coloca por encima de muchos de ellos.

Con el tiempo, hereda la empresa familiar y se convierte en una líder despiadada, capaz de construir alianzas estratégicas con la corona para asegurar su posición. Todo cambia cuando, por conveniencia, se ve obligada a relacionarse con I-an, el segundo hijo de la familia real.

Destinado a vivir a la sombra del heredero, I-an encuentra en Hee-joo una oportunidad para descubrir su propia identidad y cuestionar las tradiciones que lo mantienen siempre en segundo lugar… casi como a Sung Hee-joo por sus antepasados.

I-an en ‘La corona perfecta’, interpretado por Byeon Woo-seok / Foto: Disney+

¿Dónde ver La corona perfecta?

La corona perfecta está disponible en Disney+ en México y Latinoamérica. De acuerdo con distintos reportes, la serie ha registrado un crecimiento de más del 50 por ciento semanal desde su estreno, posicionándose como una de las producciones más vistas de 2026.

Incluso ha sido descrita como “la producción coreana que mejor ha viajado globalmente en Disney+ hasta la fecha”, superando a otros títulos populares dentro de la plataforma como Call It Love, In Your Radiant Season, y más.

Actualmente, es la serie número uno en Estados Unidos y Canadá, además de mantenerse en el top de lo más visto en países como México, Argentina y Brasil.