Lo que necesitas saber:

Kristoffer Borgli, director noruego, fue el encargado de escribir y dirigir The Drama.

Ya tenemos el tráiler oficial y la fecha de estreno de The Drama, película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. Ambos tienen que batallar con todos los problemas que implican organizar una boda y enfrentarse a la idea de pasar el resto de su vida con otra persona.

Y aunque todo parece risas, amor y mucha complicidad en su relación, también tienen que lidiar con miedos, presión, ansiedad e incluso con la posibilidad de cancelar todo. Digamos que vamos a ver el lado no tan rosa de organizar una boda.

The Drama: Tráiler oficial

Si les gustan las historia de amor un poco más reales y no tan ‘color de rosa’, entonces The Drama es para ustedes. Si bien, en otras películas el proceso de planear una boda puede parecer un cuento de hadas, Zendaya y Robert Pattinson nos muestran la otra cara más cruda; la duda.

Pues aunque ambos han compartido muchos años juntos, se conocen y aman, también les asusta no estar listos para compartir su vida el uno con el otro, un miedo muy real y que seguramente muchos ya han experimentado.

Acá les dejamos el tráiler para que se vayan enganchando con la historia.

The Drama: Fecha de estreno

El estreno de The Drama en cines está programado para el 3 de abril del 2026. Tendremos que esperar hasta ese día para saber si Zendaya y Robert Pattinson se dieron el ‘si’, terminaron con su relación o decidieron aplazar la boda, así que, vayan apartando la fecha.

Kristoffer Borgli fue el encargado de escribir y dirigir The Drama, además de nuestros queridos protagonistas, también veremos en pantalla a Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates y más.

The Drama
The Drama / Imagen @A24

