La evolución del cine de un país suele estar ligada a su contexto social y político. Pocos casos lo muestran de forma tan clara como el de Palestina, cuyo archivo cinematográfico ha sido borrado de manera sistemática, pese a que la cultura y el arte han funcionado como formas de resistencia frente a la aniquilación.

Kamal Aljafari, director palelstino / Foto: IG Ambulante

Retrospectiva en Ambulante Gira de Documentales

Por eso nos parece tan importante, sino es que trascendente, la retrospectiva que Ambulante Gira de Documentales se ha armado del trabajo de Kamal Aljafari, uno de los cineastas más importantes dentro y fuera de Palestina al establecer el lenguaje del cine como memoria viva, y por ende, resistencia.

Lo que ha hecho Kamal Aljafari es hacer una recolección de acontecimientos para asegurar la identidad de sí mismo, su familia, sus amigos, de su pueblo. Para que se den una idea, este director arma sus filmes con cualquier imagen, incluidas las grabaciones de una cámara de seguridad.

Kamal Aljafari refleja los muchos matices de la misma cara de una moneda: la de la violencia. La violencia de habitar las tierras que les pertenecen y ser tratado como un extranjero malvado; la de no ser reconocido desde fuera; la de una historia que se niega constantemente; y la de los cuerpos que se cuentan por miles.

Ambulante 2026 / Foto: Ambulante

Kamal Aljafari, un director de memoria

La retrospectiva, que se puede ver como parte de las actividades de Ambulante 2026, lleva por nombre El cine es un país. Foco dedicado a Kamal Aljafari, y forma parte de la sección Invocaciones, la cual abre una conversación de la realidad a través del presente, el pasado y las proyecciones del futuro. Y cómo, en cintas de otros tiempos, se percibe lo que hoy es el cine.

La buena noticia es que Kamal Aljafari estará presente durante la Retrospectiva en algunas de las funciones de las que les contamos a continuación.

El techo

2006

Habitar una casa en ruinas. O ni siquiera en ruinas, pero con un montón de agujeros que reflejan la presencia de grupos que quieren destruirla para levantar nuevas casas en las que no puedes entrar. La pregunta que plantea el documental El techo es si vale la pena arreglar esa casa, ponerle techo, habitarlo, si al final, ya no es tuyo.

La función de El techo está programada para el miércoles 11 de marzo a las 4:00 pm en Cineteca Nacional. Habrá Q&A con presencia del director.

Con Hasan en Gaza

2025

El genocidio que se comete, tan abiertamente, contra el pueblo palestino por parte del estado de Israel se percibe no sólo en el número de víctimas que han perdido la vida, cuyas vidas son irrecuperables, aquellas que han sido desplazadas, sino de los espacios que ya no existen, y cuyo registro podría ser eliminado.

Con Hasan en Gaza, Kamal Aljafari recupera imágenes de Gaza en 2001, cuando la devastación ya se hacía presente, pero no tan terrible. Parece otro lugar, otro mundo quizá. Y eso es lo que recupera el director con todas las imágenes de este documental.

La función de Con Hasan en Gaza queda para el jueves 12 de marzo a las 4:30 pm en Cineteca Nacional.

Un verano inusual

2020

Kamal Aljafari ha documentado distintas formas de violencia a través de sus filmes. Y una de ellas es en la que habitas una tierra que aún te pertenece, pero en la que no tienes autonomía. Y eso le ha pasado, por ejemplo, a los palestinos que viven en guetos en Israel.

Un verano inusual nos muestra las imágenes recopiladas por una cámara de seguridad de 2006, puesta por el padre de Aljafari en su casa para descubrir quién le rompía la ventana de su auto una y otra vez. Violencias que parecen simples, casi inocentes, pero que reflejan la crueldad de todo un pueblo contra otro.

La función de Un verano inusual queda para el viernes 13 de marzo a las 5:00 pm en Cineteca Nacional. Habrá un Q&A con el director.

Puerto de memoria

2009

La idea de despedirse en un puerto, de decirle adiós a alguien que probablemente no vuelvas a ver, es lo que se mantiene al centro de Puerto de memoria, una de las películas que forman parte de la retrospectiva de Kamal Aljafari para Ambulante Gira de Documentales.

En esta cinta, vemos cómo las personas viven en un limbo llamado Jaffa, en donde esperan las órdenes de irse, de dejar sus casas, de dejar sus vidas atrás. La certeza del desplazamiento pero la incertidumbre del cuándo, construyen el dolor de los protagonistas de este documental.

Puerto de memoria tendrá su función el viernes 13 de marzo a las 7:30 pm en Cineteca Nacional. Habrá un Q&A con el director.

Recuerdo

2015

El experimento que hace Kamal Aljafari en Recuerdo es extraordinario. Se compone de grabaciones realizadas entre la década de los 60 y los 90, en Jaffa. Vemos edificios, construcciones en ruinas, autos viejos, algunos inservibles, carreteras, espacios en donde hay personas.

Pero si son ciudadanos de Israel o Estados Unidos, las personas desaparecen, y quedan los palestinos. ¿Cuántos son?, ¿dónde están?, ¿qué hacen en presencia de los que no los quieren ahí? Es lo que nos revela en este magnífico documental.

Recuerdo tiene su función programada para el sábado 14 de marzo a las 6:00 pm en Cineteca Nacional.