Luego de más de dos años de investigación, Armie Hammer no enfrentará cargos por agresión sexual. Así lo informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles este miércoles 31 de mayo, desestimando las acusaciones lanzadas contra él a inicios del 2021.

“Los casos de agresión sexual a menudo son difíciles de probar, por lo que asignamos a nuestros fiscales más experimentados para que los revisen. En este caso, los fiscales realizaron una revisión extremadamente exhaustiva, pero determinaron que por ahora no hay pruebas suficientes para acusar al Sr. Hammer de un delito”, se lee en el comunicado del fiscal de LA (vía Deadline).

Amie Hammer. Foto: Getty.

Desestiman el caso por agresión sexual contra Armie Hammer

Los que desencadenó las investigaciones contra Hammer

La noticias de que Armie Hammer no enfrentará cargos por agresión sexual llega tras dos años de investigaciones por parte de las autoridades. Recordemos que fue en febrero del 2021 cuando una mujer identificada como Effie reveló que mantuvo una relación con el protagonista de Call Me By Your Name durante varios años mientras él estaba casado.

Effie denunció a Hammer a la policía, detallando que su relación había sido intermitente y que él había abusado física, emocional y mentalmente de ella. También mencionó una agresión sexual en abril del 2017. Tras esas declaraciones, otras mujeres dieron testimonios similares sobre las conductas del actor, quien incluso fue señalado por canibalismo.

A raíz de todos esos testimonios, la carrera de Armie Hammer se fue en picada perdiendo todos los papeles que tenía en agenda. También la compañía que lo representaba se deslindó de él, y de a poco su nombre fue relegado de la escena hollywoodense. Por ahí, hasta se realizó un documental llamado House of Hammer, sobre su caso.

Fue este 31 de mayo cuando las autoridades de Los Ángeles dieron a conocer que la investigación contra el actor no continuará. Armie Hammer no enfrentará cargos por agresión sexual en el caso presentado por la parte acusadora desde el 2021. Además de señalar que no hay pruebas suficientes para continuar con el proceso, la Oficina del Fiscal de LA dijo esto:

“Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de acusar solo los casos que podamos probar más allá de toda duda razonable. Sabemos que es difícil para las mujeres denunciar una agresión sexual. “Incluso cuando no podamos avanzar con un enjuiciamiento, nuestros representantes de servicios para víctimas estarán disponibles para aquellos que busquen nuestros servicios de apoyo para víctimas. Debido a la complejidad de la relación y la incapacidad de probar un encuentro sexual forzado y no consentido, no podemos probar el caso más allá de una duda razonable Oficina del Fiscal de Los Ángeles sobre el caso desestimado contra Armie Hammer

Armie Hammer en el 2022. Foto: Getty.

Armie Hammer reaccionó a la resolución

Tras darse a conocer que Armie Hammer no enfrentará cargos por agresión sexual, el propio actor se dirigió a sus redes sociales para comentar la resolución de los tribunales angelinos.

“Estoy agradecido con el fiscal de distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito. Espero comenzar lo que será un proceso largo y difícil de recomponer mi vida ahora que mi nombre está limpio”, escribió Hammer en un post de Instagram.

Posteo de Armie Hammer en IG tras la resolución de su caso. Foto: Captura de Instagram.