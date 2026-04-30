Lo que necesitas saber:

Para su primera fase, solamente se podrán inscribir estudiantes nacidos en 2012, 2013 y 2014

¡Gran noticia para nuestro país! Querétaro será la sede de la segunda Barça Academy Residency, que como su nombre lo dice, se trata de una academia del Barcelona donde sus estudiantes se quedan a vivir por un tiempo.

El propio club blaugrana confirmó la noticia y aquí traemos todo lo que necesitas saber sobre este proyecto.

Barcelona tendrá una nueva academia en México: La Barça Academy Residency en Querétaro
Foto: www.fcbarcelona.es

Barcelona anuncia una Barça Academy Residency en Querétaro

La primera Barça Academy Residency se estableció en Arizona en el 2017, por lo que traerla a Querétaro es consecuencia de los buenos resultados que está teniendo por allá.

Igual y no lo estamos dimensionando como merece, pero hablamos de una academia de futbol del Barcelona que emplea la misma metodología y estructura que se usa en La Masia, ¡y la tendremos en México!

Cabe recordar que en Querétaro ya existe una Barça Academy desde 2024, pero la diferencia es que en esa las y los estudiantes tienen un rango de edad definido y se inscriben a cierto número de clases por semana; como ya decíamos, en la nueva tendrán una residencia de un año.

Barcelona tendrá una nueva academia en México: La Barça Academy Residency en Querétaro
Foto: @BarcaAcademy (vía X)

¿Cuándo empiezan las visorías y pruebas para la Barça Academy Residency de Querétaro?

Hay suficiente tiempo como para asimilar la noticia y preparar a esas futuras generaciones de futbolistas. Las pruebas arrancan en octubre de este 2026, aunque los detalles para inscribirse todavía no han sido anunciados por el Barcelona.

Eso sí, toma en cuenta que al menos en su primera fase, solamente se podrán inscribir estudiantes nacidos en 2012, 2013 y 2014. “El número de plazas será limitado y los jugadores con más talento optarán a becas para su estancia”, indica el club.

Barcelona tendrá una nueva academia en México: La Barça Academy Residency en Querétaro
Foto: @BarcaAcademy (vía X)

¿Cuándo inicia la residencia en la academia del Barcelona en Querétaro?

Las pruebas comenzarán en octubre de 2026 con miras a que quienes resulten seleccionados, empiecen su residencia en la Barça Academy Residency Querétaro en septiembre del 2027.

La iniciativa estará basada en tres pilares:

  • Una metodología de juego y entrenamiento liderada por un director técnico enviado desde Barcelona.
  • Formación académica en un colegio internacional avalado por autoridades educativas de Estados Unidos y Canadá.
  • Una residencia de primer nivel para el desarrollo integral de los estudiantes.

Una gran iniciativa de Barcelona que refleja el lazo que tienen los blaugranas con nuestro país.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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