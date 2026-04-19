Lo que necesitas saber: Las 24 hrs de Nürburgring se corren del 14 al 17 de mayo del 2026.

Max Verstappen regresó al ‘infierno verde’ para la carrera clasificatoria de las 24 horas de Nürburgring. Y aunque el tetracampeón de la Fórmula 1 remontó y lideró durante varias vueltas, una falla en su auto le impidió pelear la victoria.

Al final, el Verstappen Racing integrado por Max y Lucas Auer terminó en el puesto 38 de la carrera, lejos de la punta, pero con mucha información recabada rumbo a las 24 hrs. Hasta ahora, el único ‘pendiente’ de Max es correr de noche.

Eso sí, con todo y los problemas mecánicos, Verstappen disfrutó mucho su regreso a Nordschleife. La última vez que corrió ahí una descalificación por exceder el número de neumáticos permitidos, le quitó la victoria en la Nürburgring Langstrecken-Serie de la NLS2.

Fotografía verstappencom vía IG

Falla en el auto impide a Max Verstappen ganar en Nürburgring

Max Verstappen arrancó desde el quinto lugar la carrera clasificatoria de las 24 horas de Nürburgring. No tardó mucho en ponerse en el primer lugar; se lució con varios adelantamientos y una batalla muy emocionante con Christopher Haase, quien al final ganó la carrera junto al Scherer Sport PHX.

Y ojo, no podemos olvidar que el neerlandés es un ‘novato’, aún así nos ha regalado una exhibición de conducción maravillosa, en una categoría que ‘no domina’, pero en la que ya brilla.

“En la segunda vuelta de mi segundo relevo, me di cuenta de que algo andaba mal. El alerón delantero se había roto. Es extraño, porque no choqué con nadie, así que no sé cómo sucedió. Tenemos que investigar y resolverlo”.

Para mala suerte de Max y del equipo, una falla en el Mercedes-AMG GT3 impidió que continuaran peleando por la victoria. El neerlandés ya había notado un problema con el alerón, por lo que después de hacer su segundo relevo, el equipo trabajó 30 minutos en el auto. Esa falla les quitó tiempo importante en la carrera.

En lugar de ir por el primer lugar o remontar, el equipo convirtió el tiempo restante en una especie de entrenamiento rumbo a las 24 horas de Nürburgring.

Lucas Auer fue el encargado de tomar el volante y cerrar las últimas vueltas de la carrera, después de todo, terminó en el puesto 38.

Fotografía @VerstappenCOM vía X

Max Verstappen se divierte en Nürburgring

Con todo y las fallas mecánicas, Max Verstappen confesó que la pasó muy bien en Nürburgring. Destacó los adelantamientos que hizo con todo y tráfico contra varios de los pilotos más talentosos de la categoría.

“Hoy me lo pasé genial. El coche se comportó de maravilla, estoy contento con eso. Pude completar mis relevos, incluso en el tráfico, que fue bastante intenso. Tuve duelos con otros coches GT3, así que en ese sentido fue una buena preparación para las 24 Horas”.

Y aunque llegará con varias vueltas de preparación, todavía no ha tenido la oportunidad de conducir el Mercedes-AMG GT3 de noche.

“Estoy lo más preparado posible. Lo único es que todavía no he conducido de noche. Creo que no hay nada más que se pueda hacer”.

Ya veremos cómo le va a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring; sabemos que hará todo lo posible por buscar una victoria. Y esperemos que no tenga que preocuparse por descalificaciones o fallas mecánicas.