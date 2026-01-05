Miley Cyrus daría un concierto para celebrar el 20 aniversario de Hannah Montana

Lo que necesitas saber: Este 2026 es el 20 aniversario de Hannah Montana y rumores apuntan a que Miley Cyrus daría un concierto para celebrarlo.

El próximo 24 de marzo de este 2026 se cumplirán 20 años del primer episodio emitido de Hannah Montana, la serie de televisión de Disney Channel que llevó a la fama a Miley Cyrus y que nos contaba la historia de Miley Stewart, una adolescente que tiene una doble vida al también ser una famosa cantante pop.

Este año se cumple el 20 aniversario de Hannah Montana. Foto: Disney Channel// IMDb

Este 2026 es el 20 aniversario de Hannah Montana

Durante cuatro temporadas, Miley se encargó de interpretar a Hannah Montana, un personaje cuya verdadera identidad sólo su familia y amigos conocían y la cual llegó a ser tan famosa en el mundo real que hubo infinidad de productos y hasta se hicieron un par de películas.

Pues bueno, si son fans de Hannah o de Miley, agárrense que podría haber un concierto único para celebrar el 20 aniversario de la serie. No lo decimos nosotros, sino los rumores que la misma Miley Cyrus ha disparado luego de una declaración.

Miley Cyrus planea algo grande y especial para celebrar al personaje que la llevó a la fama mundial. Foto: Disney Channel

Miley Cyrus volvería a los escenarios como la icónica Hannah Montana

Resulta que el pasado 3 de enero, la cantante de 33 años se presentó en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California, donde fue abordada por un periodista de Variety que le preguntó si había planes especiales para celebrar los 20 años de Hannah Montana.

“Absolutamente, estamos trabajando muy duro en ello”, dijo Miley. Cuando el periodista le pidió que le diera un pequeño adelanto o pista, ella se limitó a decir que no podía, pero la frase con la que finalizó fue la que disparó los rumores: “ve el flequillo”.

Aunque los rumores apuntan a que será sólo en Estados Unidos

Como seguramente saben, Miley Stewart usaba una peluca con flequillo para convertirse en la gran Hannah Montana. Así que el comentario de que veremos el flequillo, pues a muchos les suena a que podríamos ver a Cyrus subirse a un escenario para cantar rolones como “Let’s Get Crazy”, “This Is The Life”, “The Best of Both Worlds” y más.

Ahora que muchos tienen sus dudas, ya que en 2023 y luego de su presentación en el Corona Capital de 2022, la compositora estadounidense mencionó que contemplaba su retiro de los escenarios por temas de salud mental y cómo las giras estaban afectando su creatividad.

Miley Cyrus en el Corona Capital de 2022. Foto: Corona Capital

Rumores porque Miley Cyrus no ha pisado un escenario en los últimos años

Miley dijo que ya no sentía la misma emoción al cantar y que fue justo en su presentación en México donde notó cómo la ansiedad y los grandes escenarios la abrumaban. Si bien no cerró la puerta a futuros shows, muchos de sus fans apoyaron su decisión de darse un descanso.

Pero bueno, de eso ya pasaron varios años y parece que Miley Cyrus cada vez ha hecho más las pases con el peso de la fama y de lo que le dejó ser Hannah Montana. Tanto que algunos rumores apuntan a que daría un show (o sólo unos cuantos) en escenarios icónicos como el del Madison Square Garden y sólo en Estados Unidos.

&list=RDFOOsx9ytTzg&start_radio=1 &list=RDFOOsx9ytTzg&start_radio=1

Como les mencionamos, por ahora todo apunta a solo rumores, aunque les estaremos actualizando con lo que sepamos. ¿Qué canción de Hannah Montana les gustaría escuchar en caso de que sí se arme el concierto?