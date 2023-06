Esta serie ha explorado la ciencia ficción y la paranoia tecnológica quizá como ninguna otra. Pero en lo que respecta a la inteligencia artificial, la práctica tal vez no es la mejor… al menos en lo que respecta a la escritura del show. Esto lo decimos ya que el creador de Black Mirror usó ChatGPT para escribir un episodio, y no quedó precisamente contento con el resultado.

Charlie Brooker lo reveló así en una reciente entrevista que dio al medio Empire, donde relató de manera muy directa su experiencia utilizando el famoso chatbot impulsado por IA que se ha mantenido en tendencia desde hace meses.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

El creador de ‘Black Mirror’ usó ChatGPT para escribir un episodio y no le gustó nadita

Actualmente, hay un debate importante sobre la intervención de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de crear guiones para series y películas. De hecho, la actual huelga de guionistas de Hollywood, en una de sus peticiones, pretende que se regule el uso de este tipo de tecnologías.

Sin embargo, mientras sigue el debate y la manifestación, parece que Charlie Brooker tendría un interesante punto de vista sobre el tema. Como dijimos, el creador de Black Mirror usó ChatGPT para escribir un capítulo de la serie… y el experimento no fue nada agradable a su consideración.

Charlie Brooker, el creador de ‘Black Mirror’. Foto: Getty

“Jugué un poco con ChatGPT… Lo primero que hice fue escribir ‘generar episodio de Black Mirror’ y aparece algo que, a primera vista, parece plausible, pero a segunda vista es una mierda“, dijo Charlie Brooker a Empire.

De acuerdo con lo que menciona Brooker, la falla de este bot conversacional impulsado por IA se centra en que los resultados que arroja son una mezcla de cosas ya existentes. Es decir, no crea o desarrolla nada realmente nuevo.

“Todo lo que hace [ChatGPT] es buscar todas las sinopsis de los episodios de ‘Black Mirror’ y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, te quedas como: ‘Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’…”, agregó Brooker. Es hasta un poco irónico que el creador de Black Mirror usó ChatGPT y no le agradó nada el resultado, ¿no? Jeje.

Charlie Brooker, el creador de ‘Black Mirror’. Foto: Getty

Se acerca la sexta temporada de ‘Black Mirror’

Ahora que sabemos que el creador de Black Mirror usó ChatGPT, ¿veremos algún capítulo relacionado al auge de la inteligencia artificial en la nueva temporada de la serie? ¿Habrá alguna referencia a esa experiencia?

Pues no falta mucho para averiguarlo. El próximo 15 de junio se estrena en Netflix la sexta temporada de Black Mirror con Salma Hayek, Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera, Zazie Beetz, Danny Ramirez, Himesh Patel, Rory Culkin y más invitados de lujo para la serie de antología. Acá les dejamos el último tráiler lanzado.