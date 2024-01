Lo que se sabe del accidente donde murieron el actor Christian Oliver y sus hija

Lo que necesitas saber: El actor Christian Oliver y sus hijas de 10 y 12 años, murieron en un accidente aéreo ocurrido en San Vicente y las Granadinas.

El actor alemán Christian Oliver, conocido por su papel de Snake Oiler en el live action de ‘Meteoro’ (2008) (o conocida como ‘Speed ​​Racer’ en su versión en inglés), murió junto con sus dos hijas pequeñas durante un accidente aéreo ocurrido cerca de una isla caribeña.

Aunque portales como TMZ dieron a conocer la noticia este 5 de enero, fue un día antes cuando ocurrió el accidente en el mar cerca de la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, donde el actor de Hollywood viajaba a bordeo de una pequeña avioneta.

El actor Christian Oliver tenía 51 años de edad. Foto: Getty Images

Christian Oliver viajaba junto a sus hijas en una avioneta

Christian Oliver no estaba solo. Lo acompañaban sus hijas Madita, de 10 años, y Annik, de 12, así como Robert Sachs, el piloto de la avioneta que el 5 de enero salió del aeropuerto J.F. Mitchell, en la isla de Bequia, con dirección a la isla de Santa Lucía.

De acuerdo con el diario local Searchlight, minutos después de haber despegado el piloto de la avioneta dio aviso a la torre de control de que estaba teniendo problemas con la aeronave y buscaba regresar a la pista. Sin embargo, ya no tuvieron más comunicación.

El actor viajaba junto a sus hijas de 10 y 12 años. Foto: Getty Images

La aeronave tuvo problemas y terminó por estrellarse en el mar caribe

La avioneta donde viajaba el actor y sus hijas terminó por estrellarse en el mar. Algo que captaron algunas personas de la zona en video, uno de ellos –bastante gráfico– donde se aprecia el momento exacto en el que la aeronave cae en el agua.

Luego de que personas en el lugar dieran aviso a la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas, se lanzó una operación de rescate donde participaron buscadores y buzos que, luego de varias horas, lograron recuperar los cuatro cuerpos sin vida.

#ULTIMAHORA⚠️IMÁGENES SENSIBLES⚠️El actor #ChristianOliver, conocido también como Christian Klepster, por su nombre original, perdió la vida en un trágico accidente de avioneta en la isla caribeña de #SanVicente y las #Granadinas, según lo informaron fuentes locales este viernes. pic.twitter.com/7C1RF1FBOA — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 5, 2024

No se conocen las causas del accidente (por ahora)

Christian Oliver comenzó su carrera como actor en los años 90, donde apareció en la serie ‘Salvados por la campana: La nueva clase’ y películas como ‘Two Sisters’. Durante 15 años también participó en otras cintas como ‘Meteoro’, ‘Valkyrie’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, por mencionar algunas.

Luego de que los cuerpos de Christian Oliver, sus hijas y el piloto de la avioneta fueran rescatados y los identificaran, las autoridades de San Vicente y las Granadinas continúan con la investigación para conocer las causas del incidente.

Christian Oliver en la película de ‘Meteoro’. Foto: Warner Bros.

