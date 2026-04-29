Lo que necesitas saber: Los especialistas estiman que este asentamiento tuvo su auge entre los años 250 y 900 después de Cristo, una etapa en la que florecieron importantes centros urbanos en la región.

Lo que parecía otro punto más en el mapa terminó siendo mucho más grande de lo esperado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia registró un nuevo sitio arqueológico en Quintana Roo y no se trata de cualquier hallazgo si no de una ciudad maya de gran escala que permaneció oculta durante siglos.

¿Otra ciudad maya? INAH registra impresionante hallazgo en Quintana Roo

El sitio, conocido como El Jefeciño, se localiza en el municipio de Othón P. Blanco, al sur del estado, y fue identificado gracias a reportes de habitantes de la zona, en medio de trabajos vinculados al proyecto del Tren Maya.

Foto: INAH

Pero lo que realmente llamó la atención fue su tamaño pues de acuerdo con el INAH, el asentamiento abarca alrededor de 100 hectáreas y cuenta con al menos 80 estructuras detectadas hasta ahora. Entre ellas hay edificios monumentales que alcanzan hasta los 14 metros de altura, organizados en plazas y conjuntos arquitectónicos complejos.

Es decir, no es un templo aislado ni un pequeño conjunto de ruinas, es prácticamente una ciudad completa. Entre los elementos encontrados destacan bóvedas mayas bien conservadas, restos de pintura mural en tonos rojo, blanco y naranja, así como posibles enterramientos humanos.

Además, la distribución del sitio y su estilo arquitectónico apuntan a una fuerte influencia del área Petén, característica de las grandes ciudades mayas del periodo Clásico.

Los especialistas estiman que este asentamiento tuvo su auge entre los años 250 y 900 después de Cristo, una etapa en la que florecieron importantes centros urbanos en la región.

Foto: INAH

Más allá del tamaño o la antigüedad, el hallazgo refuerza una idea que cada vez toma más fuerza, la selva del sureste mexicano todavía guarda vestigios de civilizaciones enteras que apenas comienzan a salir a la luz.

Y sí, este tipo de descubrimientos también abre la conversación sobre el papel de los grandes proyectos de infraestructura en la zona, ya que han permitido registrar nuevos sitios, pero también han puesto sobre la mesa el reto de protegerlos.

Por ahora, El Jefeciño se suma a la lista de hallazgos que siguen reescribiendo lo que creíamos saber sobre el mundo maya. Y todo indica que no será el último.