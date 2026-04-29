FIFA da ‘aumento’ a las 48 selecciones del Mundial 2026: ¿Cuánto ganará México?

Lo que necesitas saber: Aumenta el premio por clasificar y para gastos de preparación, no los premios por ser campeón o avanzar en el torneo

El Consejo de la FIFA armó una reunión trascendental, donde no solamente aprobaron expulsar a jugadores por taparse la boca o la posibilidad de obligar a tener un futbolista Sub-21 en la cancha, también decidieron aumentar el dinero asignado a las 48 selecciones del Mundial 2026.

Oh sí, con eso de que los boletos estuvieron por las nubes y los gastos de viajar entre tres países no son nada bajos, la FIFA decidió escuchar a las selecciones participantes y les dio un pequeño ‘aumento’ del 15 %.

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Aumentan el dinero asignado a las selecciones del Mundial 2026

La propia FIFA dio a conocer lo anterior en un comunicado este 29 de abril. Con el aumento del 15 %, las contribuciones económicas para las selecciones participantes alcanzarán un récord de casi 900 millones de dólares.

“Debido al éxito comercial del emblemático torneo, el Consejo de la FIFA acordó incrementar los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes un 15 % más, lo que arroja una cifra total de 871 millones”.

¿Cómo se repartirá el dinero o para qué es exactamente?

Preparación del equipo: Aumenta de 1.5 a 2.5 millones de dólares.

Premio por clasificar al Mundial 2026: Incrementa de 9 a 10 millones .

. Apoyos para los costos de las delegaciones y aumento de la asignación de entradas para las selecciones, tendrá un valor total de 16 millones.

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¿Cuánto dinero recibirá México por jugar el Mundial 2026?

No somos expertos en matemáticas, pero haciendo una breve suma, podemos decir que México recibirá un total de 12.5 millones de dólares por participar en el Mundial 2026, más los 16 millones de las contribuciones adicionales (o bueno, la Femexfut y la Selección Mexicana los recibirán).

Ojo, no aumentan los premios para el campeón o por clasificar a las distintas rondas del torneo. Esos premios te los contamos AQUÍ y ya dependerán del desempeño de cada selección.