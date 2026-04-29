Lo que necesitas saber: Arsenal no juega una final de Champions League desde 2006

Atlético de Madrid y Arsenal nos regresaron a la realidad en la otra semifinal de la Champions League, después de haber visto un día antes el mejor juego del año entre PSG y Bayern Munich (con nueve goles). Colchoneros y Gunneres empataron 1-1 en el juego de ida, disputado en el Metropolitano, donde los goles cayeron desde el manchón penal.

El resultado es más benéfico para Arsenal que para Atlético, tomando en cuenta que el juego de vuelta se disputa en Londres, ante la afición de los Gunners, el próximo martes 5 de mayo, sin embargo la encomienda del equipo inglés es mayúscula, tomando en cuenta que nunca ha marcado más de un gol en tres apariciones anteriores en semifinales.

El penal del Arsenal en el Metropolitano / FB Arsenal

Los goles del Atlético y Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League

Arsenal encontró el primer gol del partido a los 44 minutos, gracias al sueco Viktor Gyokeres, a quien previamente le habían cometido una falta dentro del área.

Sin embargo, Atlético de Madrid empató el juego a los 56 minutos con un penal de Julián Araujo, quien castigó de esta forma una mano inocente de Ben White, quien atajó con la mano un balón que iba sumamente desviado del arco.

Segundo gol del Arsenal en una semifinal de ida de Champions League

El gol de Gyokeres fue el segundo gol de los Gunners en un partido de ida de semifinales de Champions League, instancia a la que ha llegado en cuatro ocasiones.

En 2006 le ganó al Villarreal con un gol en el juego de ida y fue la única vez que clasificó a una final. En 2009 fue derrotado por el Manchester United 4-1 y en 2025 cayó contra PSG 3-1 en el global, de modo que los Gunners no hacen más de un gol cuando llegan a semifinales.

2006

Ida: Arsenal 1-0 Villarreal

Vuelta: Villarreal 0-0 Arsenal



Ida: Arsenal 1-0 Villarreal Vuelta: Villarreal 0-0 Arsenal 2009

Ida: Manchester United 1-0 Arsenal

Vuelta: Arsenal 1-3 Manchester United