Daniela Alatorre nos habla 'Retiro', su debut como directora de cine

Retiro es la historia de tres mujeres -Marina, Zoila y Perla- que son abuela, madre y nieta respectivamente. El documental se enfoca en ellas, sí, pero también en otras mujeres de una zona rural en León que al igual que nuestra tercia de protagonistas, acuden a un retiro religioso en Santuario de Atotonilco cerca de San Miguel de Allende.

Todas ellas comparten este espacio una vez al año y lo hacen para alejarse, aunque sea por un momento, de la sociedad paternalista en la que viven. Un lugar donde, como dice una de las protagonistas, “puede amarse a sí misma”; sentir que tienen un valor propio más allá de atender a su esposo, sus hijos o de dedicarse al hogar.

Foto: No Ficción.

Estas mujeres hablan de sus vidas, lo que aman, lo que les incomoda; todo eso que en el día a día quizá no pueden externar abiertamente en sus casas. Y a través de ello, también conocemos estas vidas que no tienen tanto foco como los feminismos más urbanos.

Daniela Alatorre, que ya tiene un importante recorrido en México como productora, hace su debut en la silla de directora con este documental y por acá, nos sentamos a platicar con ella sobre la inspiración, la enseñanza, las sorpresas y todo lo que Retiro mostró en su camino.

La inspiración detrás de ‘Retiro’

Retiro comienza con Marina, una mujer de la tercera edad, preparando sus cosas para viajar al Santuario de Atotonilco junto a su nieta Perla. Marina es quien le da forma desde su papel como abuela y madre al documental… y es también el punto de inspiración por el que Daniela Alatorre decidió desarrollar este proyecto.

“Yo a la familia de Marina la conozco desde hace 22 años. Marina era la cocinera en la casa de mi papá en Valle de Bravo… Siempre fue una persona que me llamaba mucho la atención porque tenía cierta sabiduría muy puntual que tiene que ver con su contacto con el campo, la naturaleza; todo ese espacio que hemos romantizado y que en realidad, es muy duro…”, cuenta Alatorre en entrevista con Sopitas.com.

Daniela estaba por concluir una Maestría en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y para su trabajo de tesis, recurrió a esa conocida suya que tiempo atrás le había contado de su retiro anual de una semana. “Decidí que quería explorar de dónde venía esa fortaleza de Marina, su sabiduría y conocer un poco qué había sobre este espacio de retiro al que ella iba una vez al año y al que llevaba a su nieta [Perla]”, cuenta la directora.

Foto: No Ficción.

Una cosa que llama la atención de Retiro, es esta relación que Marina y Perla tienen. Si bien son abuela y nieta respectivamente, su vínculo es más como el de una madre con su hija, ya que Zoila (madre de Perla) es más distante en se aspecto, aunque eso no quiere decir que se desentiendan como tal.

“En el campo hay mucho esta relación de que se saltan generaciones. Es decir, las abuelas terminan siendo las figuras maternas de las nietas y luego hay relaciones mucho más fraternales entre mamás e hijas cuando son mamás solteras. Me interesa este tema sobre las generaciones de mujeres y este conocimiento entre sus grupos”, dice Daniela Alatorre sobre esa interacción.

Para filmar el documental, Daniela tuvo la fortuna -y lo reconoce- de que la administración del Santuario cambió, lo que le permitió acceder con cámaras a este sitio en el que hace tan solo 10 años, no se permitía grabar. Y sumado a ello, Marina le pidió a Daniela fuera lo más respetuosa posible de este espacio. Así lo cuenta la cineasta debutante:

“Marina me dijo: ‘mija, mi casa es tu casa… pero esta es la mía’. Ella fue muy clara en que yo tenía que respetar este espacio que era suyo. Era un recordatorio cuál era mi posición detrás de la cámara…. Yo tenía muchos prejuicios de lo que era este lugar y me encontré con algo que no me esperaba; estas cosas que pasan a la par del discurso religioso, a la par del discurso central; me refiero a este compañerismo, esta camaradería entre mujeres que intercambian experiencias. Hay una cosa casi como de desobediencia que acompaña la asistencia de las mujeres en este lugar… y ese fue un poco mi punto de partida para enfocar el documental”. Daniela Alatorre

Un proceso de evolución en el documental

Si algo queda claro con Retiro, es que Daniela Alatorre supo reinventarse cada vez que el proyecto lo exigía. Y lo hizo dándose cuenta que ella estaba filmando con algunos prejuicios de por medio. “Una de las cosas más complejas de mi propio proceso fue deshacerme de mis propios prejuicios“, nos cuenta.

Con todo eso de por medio, Alatorre menciona que en un momento determinado decidió que de verdad, todo esto debía encaminarse a darle voz a sus protagonista y que ellas, en cierto modo, llevaran el ritmo de la historia. “Lo que me interesaba de ellas, que son gente a la que les tengo cariño, es que tomáramos su punto de vista y su voz. Mis prejuicios en realidad estaban entorpeciendo mucho el proceso de edición y de contar la película”.

Foto: No Ficción.

Daniela y Retiro tuvieron que evolucionar, por decirlo de alguna manera. En primera instancia, se tenía planeado que el documental se enfocara propiamente en el retiro al Santuario de Atotonilco… pero en el proceso, surgieron más historias que valía la pena capturas.

La directora admite que su trabajo estaba lleno de lugares comunes mientras desarrollaba la historia, pero contrario a lo que cualquiera haría, ella los usó a su favor y les dio un giro. Así no lo cuenta ella misma:

“Mi punto de partida era el retiro, pero al mismo tiempo pasaban mil cosas más. A veces, en un contexto que yo sentía muy restrictivo en término de género por parte de la iglesia católica en el cuál intentan preservar el statuo quo de la iglesia, al mismo tiempo están sucediendo esa camaradería y un acompañamiento entre ella… y una cosa no anula la otra. También me di cuenta que en la película quería tener muchos lugares comunes, pero siempre mirarlos de ladito. Entonces está el campo, alimentar a los animales, la fiesta de XV años, el espacio católico… estaba lleno de lugares comunes, pero quería verlos un poco de ladito. La idea con eso es que el espectador rellene esos espacios y cuestione también sus propios prejuicios”. Daniela Alatorre

Daniela Alatorre. Foto: Captura de YouTube(vía Festival Internacional de cine de Morelia).

Un homenaje a las abuelas, las madres y el tema religioso en ‘Retiro’

Lo más importante de Retiro, con la emotividad a cuestas, es la camaradería de las mujeres. Es este espacio donde ellas, más allá del aspecto religioso del Santuario, son capaces de crear una comunidad para sí mismas; un lugar reconfortante para abuelas, madres e hijas, más allá de la edad y de la generación a la que pertenezcan.

Por ejemplo, en el documental nos damos cuenta que hay mujeres de todas las edades, unas más tradicionalistas (como Marina y Zoila) y otras con un pensamiento más progresista (como la nieta Perla). Pero a pesar de ello, todas conviven, se dan cariño y se ofrecen un hombro para llorar, reír y despejarse de sus problemas. Es incluso un homenaje, nos dice Daniela Alatorre:

“Es una película que homenajea este poder que nace del acompañamiento y la solidaridad femenina a pesar de lo complejo, de nuestras diferencias y de las complicaciones del espacio compartido. Y pensar que esta solidaridad femenina no solo es entre estas mujeres; también es entre generaciones. Para mí, es un homenaje a las abuelas y las mamás que transmiten esa fortaleza entre generaciones y tener transformaciones sutiles a partir de este acompañamiento”.

Foto: Especial.

Además, el aspecto religioso es una parte sustancial de Retiro. En el Santuario, estas mujeres escuchan la misa y en algunos casos, los sermones aún se enfocan en marcar las diferencias entre hombres y mujeres. En algunas escenas, se escucha a los sacerdotes expresar ideas como el perdón a quien abusa físicamente o sobre estar consciente de la maternidad como un regalo de Dios.

De alguna forma, estas ideas siguen siendo paternalistas. Pero ahí hay otro punto fuerte en el documental: estas mujeres en el retiro, más allá de la iglesia, aprovechan el espacio para sentirse parte de algo en lo que ellas mismas se sienten valoradas entre sí. No importan los discursos religiosos tanto como la fraternidad entre ellas, incluso en el contraste de las ideas religiosas.

“Esa tensión está constantemente en la película, porque de pronto estos grupos de mujeres tienen un impulso de búsqueda y en ese impulso de pronto está en tensión con un contexto que a lo mejor no cambia tanto; con un discurso que promueve que se acepte el sufrimiento con resignación; un discurso que no promueve la igualdad de género… la iglesia insiste en las diferencias porque es una parte fundacional de la religión, pero yo creo que la igualdad de género es para hablar de derechos, no de condición. Lo más importante de la película es poner en evidencia que hay una tensión constante entre ese impulso de las mujeres, las nuevas generaciones y el contexto social y religioso en el que están inmersas todos los días”. Daniela Alatorre

Foto: Especial.

¿Y cómo reaccionaron las protagonistas al documental?

Retiro se estrenó en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y claro, se terminó de filmar años antes. Sin embargo, una vez que debió mostrarse en circuitos de festivales, Daniela Alatorre invitó a sus protagonistas a las proyecciones especiales. La directora nos cuenta cómo reaccionaron las protagonistas, Marina, Zoila y Perla, al trabajo final:

“Un año antes de que yo terminara la película murió Joaquín [esposo de Marina] y Marina estaba en Atotonilco. Fue una cosa muy dura para ella. Yo insistí en ver la cinta con ella antes de que la terminara y decidió que no quería verla. con quien vi la película antes de cerrarla y terminarla fue con Perla [la nieta de Marina] y fue un proceso muy lindo, porque la chica tenía 15 años cuando rodábamos el documental. Perla ahora tiene 23 y está terminando la universidad, entonces es otra persona. Cuando vi la película con ella, me dijo: ‘qué interesante verme de 15 años y no me siento tan diferente en cómo pienso’. Cuando terminé la película y la estrené en el Festival de Cine de Morelia, Marina decidió que quería venir con toda su familia y la vio por primera vez en la sala y fue una experiencia muy emocionante; ver su historia con Joaquín mientras ella todavía estaba de un luto. Pero para mí, lo importante fue ver a Marina satisfecha de un retrato cuidadoso en el que está expuesta su vida, pero en el que se sentía que yo la estaba tratando con respeto. Daniela Alatorre.

Retiro ya se encuentra disponible en salas de cine de la República Mexicana.

Foto: Especial.