¿Los sabían? 10 datos curiosos del mundo de 'The Last of Us'

El pasado 15 de enero HBO finalmente estrenó la adaptación para televisión de ‘The Last of Us’, la famosa historia creada por Neil Druckmann que nos cuenta la historia de Joel (Pedro Pascal), un contrabandista que se encargará de sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena.

Como les comentamos AQUÍ y antes de entrarte a la serie, la historia de ‘The Last of Us’ nos ubica en un escenario post-apocalíptico en el que las personas en el mundo se infectan con un virus que los vuelve zombies y donde Ellie parece ser la posible cura a esta innexplicable situación.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

La adaptación de ‘The Last of Us’ ya da mucho de qué hablar

Aunque con el estreno de la serie ya salieron algunas teorías sobre lo que pudo causar la infección con el virus, la realidad es que la mayoría tendremos que seguir la pista de los 9 episodios que se estrenarán en HBO cada domingo y donde podremos conocer el destino de nuestros ya amados protagonistas.

Y es que para los que ya conocen el videojuego –existente desde el 2013– entonces ya saben más o menos cómo va esta historia. De hecho si algo ha causado mucho interés en esta adaptación es el hecho de que está muy apegada al juego que Naughty Dog llevó a las consolas hace una década.

Foto: Naughty Dog

Y acá les dejamos 10 datos curiosos de esta historia

Este domingo 21 de enero llegará a nuestras pantallas el segundo episodio de la serie y para meternos en el mood de ‘The Last of Us’ (que pinta para ser una de las mejores series del año), acá les dejamos 10 datos curiosos que deben saber sobre esta increíble historia.

Peeero antes de que sigan leyendo, debemos decirles que la siguiente nota podría contener uno que otro spoiler, así que si no han visto el primer (o segundo episodio) de ‘The Last of Us’, les recomendamos ponerse al corriente y regresar más tarde.

1.- El virus Cordyceps existe en la vida real

Pero antes de que vayan y se encierren en un búnker, sigan leyendo. Como bien sabrán, el hongo de Cordyceps es el responsable de la infección que provoca el apocalipsis zombie. Y si bien este tipo de hongo es real (y hay una variedad), sólo ataca a insectos como las hormigas.

De hecho a ese tipo de infección se le llama “hormigas zombis“, pues el hongo entra a la hormiga y al infectarla logra controlar su cerebro. Así consigue que la pobre hormiga logre infectar a más de sus compañeras antes de que el hongo se la coma y de esa forma el ciclo continúe.

Foto: HBO

2.- Los apellidos de Joel y Ellie no son muy conocidos

Ahora con la serie de HBO sabemos que los apellidos de Joel y Ellie son Miller y Williams respectivamente. Sin embargo, durante años los fans del videojuego sólo sabían el nombre de los protagonistas de la historia, el cual se reveló sólo en la versión japonesa de ‘The Last of Us’.

Joel y Ellie. Foto: HBO

3.- Ellie no iba a ser parte del universo de ‘The Last of Us’

‘The Last of Us’ y ‘Uncharted’ son dos de los juegos más importantes dentro del catálogo de Naughty Dog y por ende no es extraño que dichas historias se cruzan dentro de los videojuegos y a través de guiños bastante específicos.

De hecho el personaje de Ellie era pensado para la historia de Uncharted. El mismo Neil Druckmann afirmó que se pensó en un personaje como Ellie para acompañar a Nathan Drake; su nombre iba a ser Lilly, una niña muda que se comunicaría a través de gestos y señas.

Bella Ramsey como Ellie. Foto: HBO

4.- El año en el que se desarrolla el videojuego y la serie de HBO no es el mismo

Los amantes de ‘The Last of Us’ sabrán que la primera parte de la historia en el videojuego se desarrolla en el 2033 y el prólogo ocurre 20 años antes, en el 2013. Sin embargo, en la serie de HBO los giros del tiempo se dan de una manera diferente.

Y es que en la adaptación el prólogo nos ubica en el año 2003 (lo cual explica la foto de George W. Bush en la escuela de Sarah) y la historia de Joel y Ellie se da en el año 2023, que es en el cual vivimos actualmente. ¡Muy bizarro!

Foto: Getty Images

5.- Gustavo Santaolalla es parte fundamental de ‘The Last of Us’

El músico y compositor argentino ha trabajado en cintas como El Libro de la Vida, My Blueberry Nights, On The Road, Before the Flood, Babel y más. Sin embargo, uno de los trabajos que más le han aplaudido es el score que grabó para ‘The Last of Us’.

Con una orquesta, instrumentos de percusión, banjos y su inseparable ronroco, Santaolalla logró reforzar, a través de la música, la historia y el vínculo entre Joel y Ellie, por lo que HBO decidió irse a la segura y poner la música creada por el artista argentino en la serie.

6.- Elliot Page no es muy fan del personaje de Ellie

Aunque los fans aseguran que el parecido entre Ellie y el actor canadiense es bastante, Elliot Page no estuvo contento al ver que el personaje de ‘The Last of Us’ tiene casi hasta el mismo nombre, por lo que reclamó a Naughty Dog por haber robado su imagen para crear a Ellie.

Foto: Getty Images

7.- ‘The Last of Us’ tenía un concepto original bastante misógino

Probablemente ‘The Last of Us’ ni hubiera visto la luz como una serie de televisión si se hubiera apegado al concepto original que Druckmann tenía en mente para este proyecto, pues en la idea inicial el virus sólo iba a afectar a las mujeres (exceptuando a Ellie).

Por supuesto que las empleadas de Naughty Dog le pusieron un alto al creador y le hicieron ver que el concepto era bastante misógino. Algo que en la actualidad Neil Druckmann agradece, pues todo eso logró que la historia fuera muchísimo mejor.

Imagen de ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

8.- La historia de Joel y Ellie nació gracias a la paternidad de Neil Druckmann

En una entrevista con el portal Kotaku, Druckmann dijo que la relación entre Ellie y Joel fue inspirada en su propia experiencia de convertirse en padre y considerar qué es lo que sería capaz de hacer con tal de salvar a su hija en cualquier situación.

“Hay momentos en que su hijo tiene dolor y desearía poder asumirlo usted mismo. Lo que esperábamos lograr con este juego es sentir ese tipo de vínculo a través de todo lo que te lanzamos. Al final, incluso si no estás de acuerdo con Joel, aún lo entiendes”, indicó el creador.

Neil Druckmann. Foto: Getty.

9.- No hay animales infectados en la trama

Pero sí se pensó en un principio… En una parte del videojuego se planeaba que un elefante infectado perseguiría a Joel y que Ellie tendría un cachorrito. Sin embargo, los desarrolladores prefirieron no involucrar a ningún animal infectado y es por eso que en la serie vemos a personajes como el buen Mercy (que queremos pensar está bien y no tuvo el mismo final que en el videojuego).

10.- Tess iba a ser la villana de la historia

En la serie vemos que Tess es la compañera en la que Joel más confía y hasta podemos decir que son pareja por la manera en la que ambos interactúan. Si bien eso no se ha confirmado, lo que sí sabemos es que este par se estima y en un principio el plan era totalmente diferente.

En el borrador inicial de la trama del juego, Tess iba a ser la villana de la historia luego de haber sido traicionada por Joel, aunque el equipo detrás del videojuego sintió que el ponerla como villana era bastante predecible y hasta aburrido.

Foto: HBO