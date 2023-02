Ohana! Todo lo que sabemos sobre el live-action de 'Lilo & Stitch'

Desde hace tiempo, Disney le está apostando duro a los live-action de varias de sus franquicias animadas más populares. Y en ese sentido, una de las que se lleva la atención es Lilo & Stitch.

Este proyecto se dio a conocer en el –cada vez más lejano– 2018, y la verdad es que muy poco se ha hablado de él con el paso de los años… hasta ahora. Tenemos nuevos detalles sobre la cinta y acá, les iremos actualizando de qué va toda la onda.

Imagen de la película animada. Foto: Disney

La trama (que ya se saben la mayoría) y el elenco

Sí, tal vez muchos consideren que no es necesario hablar tanto de la trama pues esto se tratará de una adaptación live-action. Sin embargo, hay que recordar que la Lilo & Stitch original se estrenó en el 2002, así que habrá algunos que no recuerden bien la historia (sí, ouch, ya más de 20 años desde que se lanzó la peli).

Va de rápido: el Doctor Jumba crea a una extraña criatura conocida como el Experimento 626, que destruye todo lo que se le pone enfrente. Se le considera un experimento fallido e ilegal, así que la Comunidad Intergaláctica destierra a este ser azul desquiciado. Sin embargo, el experimento logra escapar en un salto hiperespacial y se estrella en la Tierra, llegando a Hawái para encontrarse con una pequeña niña llamada Lilo que siempre había querido un perro.

Pero más allá de la fantasía y ficción, debemos decir que había muchas cosas serias en la historia como el hecho de que Lilo y su hermana mayor vivían solas debido al fallecimiento de sus padres. Y todo eso complicaba las cosas para ellas pues los servicios sociales amenazaban a Nani –la hermana de Lilo– de llevarse a la menor si no ponía orden en casa. Sí, la peli es colorida, linda y lo que quieran, pero tenía sus cositas turbias.

Ahora bien, ¿ya hay elenco para el live-action de Lilo & Stitch? Pues de a poquito se está conformando y según lo que detalla The Hollywood Reporter, Zach Galifianakis (a quién recordarán por la saga de ¿Qué pasó ayer?) está a bordo del proyecto en un papel sin revelar por el momento.

El actor es el primer nombre del elenco que se da a conocer y según esto, Disney aún se encuentra haciendo castings para el papel de Lilo. Y sí, lo adivinaron: Stitch pinta a que será un CGI en su totalidad.

Zach Galifianakis estará en el elenco del live-action de ‘Lilo & Stitch’.

¿Quién dirige el live-action de ‘Lilo & Stitch’?

Podemos decir que de alguna manera que, el live-action de Lilo & Stitch está en buena manos en cuanto a la dirección. El encargado de dirigir esta entrega es Dean Fleischer Camp, quien en el 2023 está nominado al Oscar a Mejor Película Animada por Marcel the Shell With Shoes On (AQUÍ la lista de nominados completa).

Dean Fleischer Camp. Foto: Getty.

Dato curioso: como recordarán los fans más acérrimos, la historia original de Lilo & Stitch la desarrollaron Chris Sanders y Dean DeBlois. Este último también ha sido noticia recientemente porque regresará para dirigir una adaptación live-action de uno de sus grandes éxitos de la animación…. How to Train Your Dragon.

¿Cuándo y cómo se estrenará el live-action de ‘Lilo & Stitch’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el live-action de Lilo & Stitch está planeado para estrenarse directamente en el streaming de Disney+. Pero por ahora, todavía no se revela una fecha de estreno para esta peli.

Bueno, pues ya saben que acá andaremos atentos a próximos detalles, así que anden pendientes de nuestras redes. ¿Emocionados o qué ondita?