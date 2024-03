Lo que necesitas saber: Jonathan Glazer se convirtió en un director ganador del Oscar gracias a 'The Zone of Interest'. Pero desde antes había construido una filmografía pequeña pero única.

El nombre de Jonathan Glazer ha circulado desde hace más de 30 años en la industria del entretenimiento, la música e incluso el marketing. Su carrera inició a principios de la década de los 90 con algunos cortometrajes para luego ser el director de grandes campañas publicitarias como el aclamado “Surfer” para Guinness.

Otra parte importante de su carrera es como director de videos musicales de bandas legendarias como Massive Attack, Blur, Radiohead, Jamiroquai o Nick Cave and the Bad Seeds. Sí, Jonathan Glazer nos regaló a Thom Yorke en medio de una crisis existencial entre casas rodantes en “Street Spirit” o a Blur en un espacio que hace referencia a La naranja mecánica para “The Universal”.

Jonathan Glazer con su Oscar por Mejor Película Internacional / Foto: Getty Images

Pero es su carrera como director de cine, la que más nos impresiona y cautiva. En 24 años sólo ha dirigido un total de cuatro películas, pero cada una de ellas ya mantiene un estatus de culto, creando un estilo muy particular en su narrativa que navega entre el horror, la ciencia ficción e historias desconcertantes.

Así que por acá les contamos de las películas de Jonathan Glazer, por qué les debemos echar un ojo y dónde están disponibles. ¿Ustedes tienen alguna favorita?

Jonathan Glazer y Nicole Kidman en el set de ‘Birth’ / Foto: Getty Images

Birth (2004)

Tienes una vida perfecta. Estás casado o casada, vives en un buen lugar en la ciudad de Nueva York y tu relación parece ser idílica. Pero un día, el amor de tu vida muere. Y tu vida se viene abajo. 10 años después, conoces a alguien que puede devolverte esa idea de “perfección”.

Aceptas la propuesta de matrimonio. Y mientras preparas la boda, llega un niño de unos 10 años a decirte que él es el amor de tu vida. Que el alma de tu difunta pareja, está encerrada en su cuerpo. No le crees. Pero el niño te da detalles muy específicos de su relación, incluido lo más íntimo. Empiezas a creerle.

Nicole Kidman como Anna en ‘Birth’ / Foto: New Line Cinema

¿Te estás volviendo loco o loca?, ¿será posible que el amor que se tenían era tan grande, que volvió para estar contigo? Esa es parte de la premisa de Birth, el segundo largometraje de Jonathan Glazer protagonizado por Nicole Kidman como una viuda que no logra superar la pérdida de su esposo quien, descubrimos, no era la persona que ella conocía.

Glazer nunca nos da pistas divinas o mágicas sobre la posibilidad de la reencarnación. Todo se aborda desde la perspectiva de un grupo de adultos que primero creen que les están jugando una broma, o bien, estar frente a un niño muy raro (por decir lo menos). Pero luego vienen las dudas sobre lo extraño y la idea de que sea real.

Y eso hace de Birth una película que a veces juega con elementos de misterio, otros de terror y otros incluso de comedia. Durante una entrevista, Kidman dijo que de todas las películas que ha hecho, ojalá Birth hubiera recibido más atención. Y coincidimos.

Birth está disponible en MAX.

The Zone of Interest (2023)

La última película de Jonathan Glazer es The Zone of Interest, y de todas, es la más exitosa a un nivel taquilla y de popularidad. La cinta se estrenó en el Festival de Cannes (se llevó el Premio del Jurado), y desde ahí, se convirtió en uno de los títulos más comentados por diversas razones.

Primero, por el género en el que entra. Pero la igual que las otras películas de Glazer, es imposible definirla en uno solo. Y The Zone of Interest fue entendida por gran parte de las audiencias como una película de horror ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Imagen de ‘The Zone of Interest’ / Foto: A24

Luego están las partes “técnicas” de la película. The Zone of Interest se llevó el Oscar a Mejor Sonido y en realidad era la única que lo merecía. Y aquí es donde empezamos a hablar de la historia. Por acá seguimos a la familia de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, y quien a un lado del campo de concentración, construyó su casa para vivir con su familia.

La película va de cómo las ideologías se asumen como una verdad absoluta, como un dogma, y a partir de ahí, comienza a normalizarse la violencia. Los actos más atroces no sólo son medios para llegar a un objetivo, sino que se convierten en parte de la naturaleza de los individuos.

‘The Zone of Interest’ y la familia Höss//Fotos: A24/Especial

Podríamos decir que The Zone of Interest está dividida en tres partes. La primera es la de la familia Höss con sus intentos por construir un hogar; la segunda, con base en el sonido, es lo que sucede en el campo de concentración y que nunca vemos pero asumimos con mucha claridad; y la tercera es la historia de una niña que en secreto ayuda a los judíos.

The Zone of Interest recibió cinco nominaciones a los premios Oscar. Como ya les contamos, se llevó el de Mejor Sonido y también el de Mejor Película Internacional para Reino Unido, el primero en su historia. Pero también recibió menciones en Película, Director y Guion adaptado.

The Zone of Interest está disponible en cines.

Under the Skin (2013)

Tuvieron que pasar casi 10 años para que Jonathan Glazer volviera a la dirección. Y les podemos decir que la espera valió la pena, pues su tercer largometraje fue Under the Skin, una adaptación de la novela de Michel Faber ambientada en Escocia con el protagónico de Scarlett Johansson.

Johansson interpreta a un alien que toma la forma de una mujer humana en su llegada a la Tierra. Su trabajo, por decirlo de alguna manera, es seducir hombres y llevarlos a una casa abandonada para hundirlos en un extraño líquido. O al menos eso es lo que parece. ¿Alimenta algo con los cuerpos de los sujetos?

Imagen de ‘Under the Skin’ de Jonathan Glazer / Foto: A24

Ninguna pregunta que surja tiene respuesta. Y en parte, ese es el punto de Under the Skin: vivir una experiencia que es aterradora y seductora, como su protagonista. La película tiene muchos textos en sí misma, y hay quienes la han interpretado como una metáfora sobre la migración, mientras otros hablan de sexismo. Pero todo es con Under the Skin, y por eso es una genialidad.

Es una mezcla entre secuencias que parecen documentales, como ver a Johansson manejando por la capital escocesa en busca de hombres. Y secuencias que funcionan como enormes metáforas que no podemos descifrar del todo (lo maravilloso de esas secuencias es que no se sustentan en la imagen, sino también el sonido y la música).

Under the Skin está disponible en MAX.

Sexy Beast (2000)

Nos disculpamos desde antes con Sexy Beast porque no está disponible en ningún lado, lo cual es una pena. Así que para no seguir lamentándonos, les contaremos de esta maravilla, la cual se trata del debut de Jonathan Glazer como director con un elenco que incluye a Ian McShane, Ben Kingsley y Ray Winstone.

Sexy Beast es una película sobre gángsters al estilo cockney. Conocemos a Gal, quien vive retirado junto a su esposa, una exactriz porno, en España. Un día llega a su puerta Logan, un loco que lo intenta convencer de hacer un último atraco en Londres para su jefe Teddy. Gal se resiste, pero no puede decirle que no a alguien como Logan. Así que vuelve.

Protagonistas de ‘Sexy Beast’ de Jonathan Glazer / Foto: Fox

La historia, contada así, no suena muy atractiva ni original. Pero estamos hablando de Jonathan Glazer, así que Sexy Beast no es un filme común, sino todo lo contrario. Para muchos, al momento de su estreno se convirtió en la cinta más original de un exprimido relato de gángsters, sobre todo con el boom de personajes que surgieron en la televisión estadounidense (cof cof The Sopranos).

Pero Sexy Beast no es como ninguna otra. Es un thriller de comedia que se basa en su brutalidad y miedo (sobre todo del personaje de Kingsley) para desarrollar a los personajes y hacerlos más interesantes. Nunca se esfuerza por ser graciosa, pero lo es de maneras muy interesantes gracias al guion, pero sobre todo al elenco (¿quién iba a pensar que Gandhi podía ser un psicópata?).

Te puede interesar