Tenemos el primer vistazo de Timothée Chalamet en 'Dune: Part Three'

Lo que necesitas saber:
'Dune: Part Three' se estrenará el 18 de diciembre de 2026.
Verdaderamente, Timothée Chalamet aplicó la de pasar página —después de no ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme— y el lunes 16 de marzo sorprendió a los fans de esta saga con el primer vistazo a Dune: Part Three.
El primer vistazo de Timothée Chalamet en ‘Dune: Part Three’
Seguro algunos saben que Dune: Part Three se estrenará el 18 de diciembre de 2026, si es que todo sale bien.
Se trata de la secuela de Dune: Part Two. La tercera y última entrega de esta trilogía épica espacial que cuenta con un guion coescrito por Jon Spaihts y Denis Villeneuve y que seguramente competirá en la taquilla con Avengers: Doomsday.
Peeeeero, mientras llega ese momento, Timothée Chalamet nos compartió la primera imagen de Dune: Part Three en una de sus stories en Instagram. Acá la imagen completa:
Mientras los fans esperan ver la conclusión de esta trilogía y las actuaciones de Jason Momoa, quien regresa a la saga.
Y Robert Pattinson, quien se une al elenco liderado por Zendaya, Chalamet, Josh Brolin, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy. ¿Están listos?